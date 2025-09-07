एशिया कप की टीम से श्रेयस अय्यर क्यों हुए OUT? पूर्व सेलेक्टर ने बताई ये वजह

आईपीएल 2025 के टॉप दस रन-स्कोरर्स में श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा. पंजाब किंग्स के कप्तान और बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि एशिया कप टीम में उनकी जगह पक्की होगी. लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें न सिर्फ स्क्वॉड से बाहर रखा, बल्कि रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं किया.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर उन्हें नहीं चाहते थे. साथ ही यह भी कहा गया कि चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर का भी मुंबई चयनकर्ता कार्यकाल (2017-2019) के दौरान उनसे मनमुटाव रहा है.

हालांकि, पूर्व चयनकर्ता देवांग गांधी ने इन दावों को खारिज कर दिया. उनका कहना है कि श्रेयस के साथ न तो चयनकर्ताओं का कोई व्यक्तिगत मसला है और न ही उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल. असली कारण यह है कि दिसंबर 2023 के बाद से अय्यर ने भारत के लिए कोई टी20I नहीं खेला. जो खिलाड़ी लगातार टीम में हैं, उन्हें बिना कारण बाहर नहीं किया जा सकता.

गांधी ने बताया कि जुलाई में सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर के कमान संभालने के बाद तिलक वर्मा ने 9 मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक जड़े हैं. शिवम दुबे और अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, जिन्हें स्वाभाविक बढ़त मिलती है. जितेश शर्मा विकेटकीपर हैं और रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं. ऐसे में श्रेयस अय्यर के लिए कोई खाली जगह नहीं है.

गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि श्रेयस 2024 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा नहीं थे. आईपीएल में उन्होंने लगातार अच्छा किया है, लेकिन सवाल है कि वे किसकी जगह लेंगे? तिलक रन बना रहे हैं, सूर्या टीम में हैं, हार्दिक और शिवम मिडिल ऑर्डर में हैं, उसके बाद विकेटकीपर और अक्षर. अभी उन्हें इंतजार करना होगा, लेकिन वे बेहद प्रतिभाशाली और लगातार बेहतर हो रहे हैं.”

भारत की एशिया कप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा.

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल.



