कौन हैं हेनिल पटेल? जिन्होंने अमेरिकी टीम को अकेले ध्वस्त कर दिया, ऐसा रहा है क्रिकेट करियर

भारत के युवा तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में गजब का प्रदर्शन करते हुए 'पंजा' खोला. गुरुवार (15 जनवरी) को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में हेनिल ने 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट झटके, जिसमें एक मेडन ओवर भी शामिल रहा.

हेनिल की तूफानी गेंदबाजी के चलते यूएसए की टीम 107 रनों पर धराशाई हो गई. जवाब में भारतीय टीम ने 96 रनों के संशोधित टारगेट को चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारतीय टीम अब अगले मुकाबले में 17 जनवरी को बांग्लादेश का सामना करेगी.

तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय टीम ने गेंदबाजी चुनी. हेनिल पटेल ने पहले ही ओवर में यूएसए की बैटिंग लाइन-अप को हिला दिया.

हेनिल ने यूएसए को पहला झटका अमरिंदर गिल (1) के रूप में दिया. कुछ देर बाद दीपेश देवेंद्रन ने साहिल गर्ग (16) को आउट कर स्कोर 29/2 कर दिया. हेनिल ने फिर डबल स्ट्राइक करते हुए कप्तान उत्कर्ष श्रीवास्तव (0 रन) और विकेटकीपर अर्जुन महेश (16) को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

नीतीश सुदिनी (36) और अदनित झाम्ब (18) ने यूएसए की इनिंग्स को कुछ समय संभाला, लेकिन दोनों बैटर लंबी इनिंगस नहीं खेल पाए. हेनिल ने अपने दूसरे स्पेल सबरीश प्रसाद (7 रन) और ऋषभ शिम्पी (0 रन) को आउट कर अपने पांच विकेट पूरे किए.

कौन हैं हेनिल पटेल?

हेनिल पटेल का जन्म 28 फरवरी 2007 को गुजरात के वलसाड में हुआ था. हेनिल के पिता ने उन्हें छोटी उम्र में ही क्रिकेट से परिचित करा दिया था. हेनिल को उनके पिता ने वडोदरा स्थित संग्रामसिंह गायकवाड़ स्पोर्ट्स अकादमी (SGSA) में दाखिला दिलाया, जहां उन्हें पहली बार प्रोफेशनल कोचिंग मिली.

इसके बाद हेनिल पटेल ने मोहाली स्थित मोंगियो स्कूल ऑफ क्रिकेट एक्सीलेंस में भी ट्रेनिंग ली. वहां उन्होंने तेज गेंदबाजी स्किल को निखारने का काम किया. उन्होंने वहां बॉलिंग स्पीड बढ़ाने, अतिरिक्त बाउंस निकालने, सीम मूवमेंट हासिल करने जैसे स्किल्स को निखारा. ये स्किल्स बाद में उनके खेल में बखूबी नजर आई.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल ने गुजरात के लिए एज ग्रुप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. हेनिल गुजरात की उस टीम का पार्ट रहे, जिन्होंने 2024-25 सीजन में वीनू मांकड़ अंडर-19 ट्रॉफी (एलीट) अपने नाम की थी. U19 और U23 टीम्स के लिए लगातार विकेट लेते हुए उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद पेसर के रूप में साबित किया.

हेनिल पटेल को जून 2025 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ इंडिया अंडर-19 के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. 18 साल के हेनिल 3 यूथ टेस्ट और 12 यूथ ODI मैच खेलकर कुल 28 विकेट झटक चुके हैं. पिछले महीने हेनिल अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 4 मैच में 5 विकेट झटके.

