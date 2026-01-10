कौन हैं अनुष्का शर्मा? जिन्होंने WPL डेब्यू पर बल्ले से काटा गदर, ऐसा रहा है क्रिकेट करियर

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) की खिलाड़ी अनुष्का शर्मा ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. 22 वर्षीय अनुष्का ने अपने WPL डेब्यू पर यूपी वॉरियर्स (UPW) के खिलाफ शानदार पारी खेली. अनुष्का ने केवल 30 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे. 10 जनवरी (शनिवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में अनुष्का ने कप्तान एश्ले गार्डनर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 63 गेंदों पर 103 रनों की साझेदारी भी की.

अनुष्का शर्मा का नाम बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा के समान होने के कारण भी चर्चा में आया, लेकिन क्रिकेट अनुष्का ने घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा है. इसी चलते उन्हें WPL खेलने का मौका मिला है. गुजरात जायंट्स (GG) ने WPL 2026 के लिए हुई मेगा नीलामी में अनुष्का को 45 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया, जिससे वो इस ऑक्शन की सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बन गईं.

दाएं हाथ की बैटर अनुष्का शर्मा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करती हैं और राइट-आर्म मीडियम पेस गेंदबाजी भी करती हैं. अनुष्का को भारतीय घरेलू क्रिकेट के उभरते ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है. उनका प्रदर्शन सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी में शानदार रहा, जहां उन्होंने 207 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए. यही प्रदर्शन WPL में उनके सेलेक्शन की बड़ी वजह बना. अब अनुष्का दुनिया की कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नजर आ रही हैं, जिनमें एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी और रेनुका सिंह ठाकुर शामिल हैं.

मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं अनुष्का

अनुष्का शर्मा का घरेलू क्रिकेट का सफर काफी व्यापक है. उन्होंने अपने गृहराज्य मध्य प्रदेश के लिए महिला क्रिकेट में काफी मुकाबले खेले हैं. साथ ही अनुष्का इंडिया-सी वुमेन, इंडिया-बी वुमेन U-19, सेंट्रल जोन वुमेन, इंडिया-ई वुमेन और बुंदेलखंड बुल्स वुमेन जैसी टीमों के लिए भी क्रिकेट खेल चुकी हैं. उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ अनुष्का के शांत और परिपक्व स्वभाव की तारीफ करते हैं, जो उन्हें दबाव वाले मैचों में भी प्रभावी बनाता है.

अनुष्का शर्मा के आंकड़े भी उनके स्किल को बयां करते हैं. घरेलू स्तर पर वनडे क्रिकेट में उनका औसत 63 का है. वो नियमित अंतराल पर चौके-छक्के लगाती हैं और गेंद से भी प्रभावी हैं. टी20 में भी उनका बल्ले से औसत करीब 22 है और हर 18 गेंदों में वो एक विकेट लेती हैं. अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो अनुष्का शर्मा आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की बड़ी ऑलराउंडर बन सकती हैं.

