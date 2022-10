West Indies vs Scotland T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा उलटफेर, दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज़ को स्कॉटलैंड ने बुरी तरह हराया

West Indies vs Scotland T20 World Cup: इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2022 में काफी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में टूर्नामेंट का आगाज 16 अक्टूबर को हुआ और पहले ही दिन नामीबिया ने वर्ल्ड कप खिताब जीत चुकी श्रीलंका को शिकस्त दी थी. अब दूसरे ही दिन दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है.

दूसरे दिन यानी सोमवार को क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप-बी में तीसरा मैच दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया. इस मुकाबले में किसी को भी उलटफेर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्कॉटलैंड टीम ने विंडीज को 42 रनों से बुरी तरह रौंद दिया.

जॉर्ज मुंसी ने खेली मैच विनिंग पारी

होबार्ट में खेले गए इस मैच में वेस्टइंडीज ने ही टॉस जीता था, लेकिन उसका पहले गेंदबाजी का फैसला गलत साबित हुआ. स्कॉटलैंड टीम ने जॉर्ज मुंसी (George Munsey) की फिफ्टी की बदौलत बड़ा स्कोर बना दिया. स्कॉटलैंड ने 5 विकेट पर 160 रन बनाए. मुंसी ने 53 बॉल पर 66 रनों की शानदार पारी खेली. विंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर ही 2-2 विकेट ले सके. मुंसी को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

स्कॉटलैंड के स्पिनर्स ने विंडीज को फंसाया

बैटिंग में कमाल दिखाने के बाद स्कॉटलैंड ने गेंदबाजी में वेस्टइंडीज को बांधकर रख दिया. स्पिन गेंदबाज मार्क वाट और माइकल लीस्क ने मिलकर विंडीज की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था. मार्क वाट ने 3 और लीस ने 2 विकेट लिए. इस तरह मैच में 161 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 118 रनों पर ही सिमट गई. जेसन होल्डर ने ही बैटिंग में 38 रन बनाए. इनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चल सका.

