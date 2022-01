Jason Holder, WI vs ENG T20 : जेसन होल्डर की अनोखी हैट्रिक, लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट झटके

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने इतिहास रच दिया है. 30 साल के होल्डर टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए. उन्होंने न सिर्फ हैट्रिक बनाई, बल्कि 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का कारनामा किया. जेसन होल्डर ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें और अंतिम मैच में यह उपलब्धि हासिल की.

किंग्सटन ओवल, ब्रिजटाउन में 180 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी और उसके 4 विकेट शेष थे. 20वां और निर्णायक ओवर जेसन होल्डर के पास था. उन्होंने उस ओवर की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं गेंद पर लगातार विकेट लेने का कारनामा किया. होल्डर की इस मारक गेंदाबाजी से इंग्लैंड की टीम 162 रनों पर सिमट गई और विंडीज ने यह मैच 17 रनों से जीत लिया. साथ ही इस सीरीज पर 3-2 से कैरेबियाई टीम का कब्जा हुआ.

