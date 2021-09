विंडीज की T20 वर्ल्ड कप टीम नहीं ये धुरंधर, छक्के जमाकर बनाया था चैम्पियन

मौजूदा चैम्पियन वेस्टइंडीज ने रवि रामपॉल को 2015 के बाद पहली बार टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में चुना है. लेकिन छक्के जमाने में माहिर कार्लोस ब्रेथवेट को इसमें जगह नहीं दी गई है. 36 साल के रामपॉल की छह साल में पहली बार वेस्टइंडीज टी20 टीम में वापसी हुई है.

मुख्य चयनकर्ता रोजर हार्पर ने कहा, ‘राम की मौजूदगी से टीम की पावरप्ले और बीच के ओवरों में विकेट लेने की क्षमता बढ़ेगी तथा इससे डेथ ओवरों में भी एक अन्य विकल्प उपलब्ध रहेगा.’

ब्रेथवेट ने टी20 विश्व कप 2016 में बेन स्टोक्स के आखिरी ओवर में लगातार चार छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को खिताब दिलाया था. कैरेबियाई टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए फाइनल में दो गेंदें शेष रहते चार विकेट से जीत दर्ज की थी.

