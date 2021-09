महेंद्र सिंह धोनी होंगे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटर, BCCI ने किया ऐलान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने टीम इंडिया के साथ बतौर मेंटर भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ा है. टी20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका में दिखेंगे.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टी20 विश्व कप के लिए टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) होंगे.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने उनसे दुबई में बात की थी. उन्होंने केवल विश्व कप टी20 के लिए मेंटर बनने पर सहमति दी थी और मैंने अपने सभी साथियों से इस संबंध में चर्चा की और सभी इस पर सहमत हैं. मैंने कप्तान (विराट कोहली) और उपकप्तान (रोहित शर्मा) से बात की और सभी सहमत हैं.’

बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था. धोनी के नेतृत्व टीम इंडिया के कमाल का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था. इसके बाद 2011 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 28 साल बाद भारत के पास आई थी.

