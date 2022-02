VR Vanitha Retires: ‘मेरा शरीर कहता है रुक जाओ’, 31 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेटर वी.आर वनिता ने लिया संन्यास

VR Vanitha Retires: भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज वी.आर वनिता (VR Vanitha) ने सोमवार को 31 साल की उम्र में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की. वनिता ने ट्विटर के माध्यम से संन्यास की घोषणा की.

उन्होंने भारतीय टीम की साथी झूलन गोस्वामी और मिताली राज को धन्यवाद दिया, जिन्होंने जनवरी 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय मैच में राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था. इसके अलावा, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और टीम के अन्य साथियों को धन्यवाद दिया जो खेल में उनकी यात्रा का हिस्सा रहे थे.

संदेश में क्या लिखा?

वनिता ने दो राज्य संघों, कर्नाटक और बंगाल को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि 19 साल पहले, जब मैंने खेलना शुरू किया था, मैं सिर्फ एक छोटी लड़की थी जिसे खेल से बहुत प्यार था. क्रिकेट के प्रति मेरा प्यार आज भी वैसा ही है. मेरा दिल कहता है खेलना जारी रखो, मेरा शरीर कहता है रुक जाओ और मैंने बाद वाले को सुनने का फैसला किया है. मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करती हूं.

And this lovely innings comes to an END ! pic.twitter.com/ZJw9ieXHSO