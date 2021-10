Happy Birthday Virender Sehwag: ‘मेरे धारदार चाकू का नाम वीरू है’, इस दिग्गज ने सहवाग को ऐसे विश किया बर्थडे

Happy Birthday Virender Sehwag: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग का आज जन्मदिन है. अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीम में खौफ पैदा करने वाले सहवाग को आज कई दिग्गज खिलाड़ी जन्मदिन विश कर रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फास्ट बॉलर डेल स्टेन ने भी अपने ही अंदाज़ में वीरू को बधाई दी है.

डेल स्टेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि घर में मेरे सबसे धारदार चाकू का नाम वीरू है, जो सबकुछ काट देता है. स्टेन ने इस पोस्ट के साथ जो फोटो शेयर की, उसमें वीरेंद्र सहवाग बॉल को कट करते हुए दिख रहे हैं.

इंडियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी सहवाग को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही कमेंटटेर हर्षा भोगले समेत अन्य कई दिग्गजों ने ट्विटर पर नज़फगढ़ के नवाब को बधाइयां दी. वीरेंद्र सहवाग लगातार हर किसी को ट्विटर पर बधाइयों के लिए शुक्रिया कर रहे हैं.

Happy Birthday to the man who was often the difference between a draw and a result. Have a great day partner @virendersehwag 🤗 pic.twitter.com/IW9ArKQcvh October 20, 2021

3⃣7⃣4⃣ intl. matches 👌

1⃣7⃣2⃣5⃣3⃣ intl. runs 💪

Only #TeamIndia cricketer with two Test triple tons 🙌

Second batsman to score an ODI double hundred 👍

2⃣0⃣0⃣7⃣ World T20 & 2⃣0⃣1⃣1⃣ World Cup-winner 🏆 🏆



Here's wishing @virendersehwag a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/kBVgNvhJFf — BCCI (@BCCI) October 20, 2021

वीरेंद्र सहवाग बुधवार को 43 साल के हो गए हैं, अभी वह लगातार कमेंट्री और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं. अगर वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड की बात करें तो उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट ओपनर में की जाती है.



वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड:

• कुल टेस्ट: 104 मैच, रन 8586, औसत 49.34

• कुल वनडे: 251 मैच, रन 8273, औसत 35.05

• कुल टी20: 19 मैच, रन 394, औसत 21.88