IND vs SA: कोहली बनाम पूरी अफ्रीकी टीम...सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी ये तस्वीर

भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार (11 जनवरी) से केपटाउन टेस्ट खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन टीम इंडिया अपनी पहली पारी में कुछ खास कमाल तो नहीं कर सकी, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीत लिया. इस दौरान साउथ अफ्रीकी टीम ने कई बार बड़ी अपील की, DRS लिया, लेकिन कोहली को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.

दरअसल, विराट कोहली ने पहली पारी में 201 बॉल खेलकर 79 रन बनाए. दूसरी ओर लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन कोहली डटे रहे और उन्होंने पहली पारी में भारतीय टीम को 223 रन तक पहुंचाया. कोहली ने अपनी पारी में 12 चौके और एक छक्का भी जमाया. इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन कोहली ने कमाल कर दिखाया.

DRS में भी कोहली नहीं हुए आउट

इसी पारी के दौरान जब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 138 रन था और 52वां ओवर चल रहा था. तभी ओलिवियर की बॉल पर कोहली के कैच आउट की अपील हुई. अंपायर ने नॉटआउट किया. तभी कप्तान डीन एल्गर ने DRS के लिए कॉल किया. थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि बॉल बल्ले से नहीं लगी थी. ऐसे में कोहली को नॉटआउट ही करार दिया. इस समय कोहली 39 रन बनाकर खेल रहे थे. उनके साथ ऋषभ पंत थे, जो 10 के स्कोर पर खेल रहे थे.

Kohli never shies away from a 'friendly' chat pic.twitter.com/2brc33VEtE — Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 11, 2022

कोहली के 79 रन किसी शतक से कम नहीं

अंपायर के इस डिसीजन के दौरान ही विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी से बात करते कैप्चर किया गया. इसमें एक तरफ कोहली खड़े हैं, तो दूसरी और कप्तान समेत पूरी साउथ अफ्रीका टीम खड़ी है. यह फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. फैंस इस पर मजे भी ले रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि कोहली के 79 रन किसी शतक से कम नहीं हैं.

A smile to kick off Kohli's new year pic.twitter.com/45HYj55MDx — Benaam Baadshah (@BenaamBaadshah4) January 11, 2022

This 79 is much better than a 100

Dissapointed but a fab knock.Iss baar bhi India ko presseure se nikala.All Kohli wanted was support jo usse batting mein nahi mila.I miss #RohIrat knocks.They both together were just Fire!

Well played Captain .You're truly the best Test Captain! — Just Perfect!! (@JustJustperfect) January 12, 2022

How would you rate this innings amongst Virat Kohli's #SAvIND #CricketTwitter pic.twitter.com/stukLaMVIG — KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 11, 2022