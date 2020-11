कोहली ने फैंस को दिवाली की बधाई दी, Video शेयर कर दिया खास मैसेज

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली समेत अन्य दिग्गजों ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह सभी को एक खास मैसेज दे रहे हैं. विराट कोहली ने अपने वीडियो में लोगों से पटाखे नहीं जलाने की अपील की है.

कोहली ने फैंस से कहा, 'मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं. इस दिवाली अपने परिवार के साथ दिये जलाएं और मिठाई के साथ एन्जॉय करें. पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखे नहीं जलाएं. हैपी दिवाली.' कोहली के अलावा कई पूर्व क्रिकेटर ने सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी है.

विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया के 'गब्बर' शिखर धवन ने भी वीडियो पोस्ट कर लोगों को दिवाली की बधाई दी है. बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, पूर्व कप्तान कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और युजवेंद्र चहल ने लोगों से सेफ दिवाली मनाने की अपील की है.

Hoping the brightness of this Diwali brings a safer and happier year ahead. Here's wishing all of you a harmonious and happy Diwali on VStar's behalf. #Diwali #Festive #Gabbar #ShikharDhawan #Vstar #SafeDiwali pic.twitter.com/V0FnEbUq4Q — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 14, 2020

Wish all a happy diwali ..may the festival of lights bring happiness and prosperity to all .. pic.twitter.com/qIOHfRZoWW — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 14, 2020

May your path always be lit with love and happiness. Wish you a very#HappyDiwali2020 pic.twitter.com/r2pPVZ8QYm — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 14, 2020

Wishing all of you Happy Deepavali 🪔 🪔 May the Divine Light of Diwali Spread into your Life Peace, Prosperity, Happiness and Good Health. pic.twitter.com/hCGca7bU3J — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 14, 2020

Love and light 🪔 Happy and safe Diwali to everyone out there celebrating 😊 #HappyDiwali — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) November 14, 2020

Happy Diwali everyone 🪔 pic.twitter.com/KL8GjhL7Cp — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 14, 2020

भारतीय टीम 27 नवंबर से तीन वनडे, तीन टी-20 इंटरनेशनल और चार टेस्ट मैच खेलेगी. वनडे और टी-20 सीरीज 27 नवंबर से आठ दिसंबर के बीच सिडनी और कैनबरा में खेली जाएगी. इसके बाद 17 दिसंबर से चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होगा.