विराट कोहली ने दिए दिवाली मनाने के टिप्स, ट्विटर यूज़र्स ने लगा दी क्लास

Virat Kohli Diwali Tips: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. विराट ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने दिवाली मनाने के सही तरीके को लेकर बात कही. लेकिन ट्विटर यूजर्स को विराट कोहली की ये सलाह अच्छी नहीं लगी और लोगों ने उनके ट्वीट पर ही जवाब देना शुरू कर दिया.



दरअसल, विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया. विराट कोहली ने कहा, ‘पूरी दुनिया में हमारे लिए ये एक मुश्किल साल रहा था, भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों ने संकट भरा वक्त झेला. अब जब हम दिवाली के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी के साथ सही तरह से दिवाली मनाने के टिप्स साझा करूंगा.’

Son I've been celebrating meaningful Diwali from before you were born. Will be too happy to share some tips of my own. DM me if you need. https://t.co/DsEtqGkRb6 — Rajesh Bijlani (@bijlanirajesh) October 17, 2021

We know how to celebrate our festivals, use knowledge to win trophies, which is not possible for you. https://t.co/kEtAwTgBjI October 18, 2021

Expertise in one field does not translate to other fields.

Opining on a field that is complex and that too without an understanding of the issues involved may risk one coming across as an opportunistic virtue signaller🙂. https://t.co/oDoiSzB3O7 — Abhinav Agarwal (@AbhinavAgarwal) October 17, 2021

बस विराट कोहली के इसी मैसेज पर लोग भड़क गए और उन्हें ट्रोल करने लगे. कुछ लोगों ने लिखा कि आप अपने काम से काम रखें, वरना हम भी आपको वर्ल्डकप जीतने के लिए टिप्स दे सकते हैं. जबकि कुछ लोगों ने लिखा कि आपका संदेश बहुत अच्छा है, आप ईद, क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर भी ऐसे ही टिप्स देने चाहिए.

Seen both the rise and the fall of the great cricketer .. https://t.co/t9lOj3AGqR — @$|-|\/\/@|\|¡🇮🇳 (@BoseBhagatAzadd) October 18, 2021

Over the next few weeks please do take some tips from #Dhoni on how to win an ICC trophy & kindly keep your tips to celebrate Diwali with yourself.#SunoKohli https://t.co/GiBWl1v1ay — Dr. Mukul Kumar (@WhiteCoat_no_48) October 18, 2021

And i will share my personal tips for winning cup, trophy,ipl 😡 https://t.co/c1lXSsFfld — kunwar vivek🇮🇳 (@kunwarvivek77) October 18, 2021

विराट कोहली को लगातार लोगों ने अपनी बल्लेबाजी, वर्ल्डकप पर फोकस करने की सलाह दी और उन्हें इस तरह सिर्फ दिवाली के त्योहार को टारगेट ना करने के लिए कहा. जबकि कुछ यूजर्स ने विराट कोहली की पटाखे जलाते हुए फोटो साझा की.

बता दें कि विराट कोहली पिछले कुछ दिनों से ट्विटर यूजर्स के निशाने पर हैं. हाल ही में जब विराट की टीम एक बार फिर आईपीएल जीतने से चूक गई, तब उन्हें ट्रोल किया गया. विराट कोहली अब आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ चुके हैं. साथ ही इस टी-20 वर्ल्डकप के बाद विराट कोहली इस फॉर्मेट से भारतीय टीम की कप्तानी भी छोड़ देंगे.