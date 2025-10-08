scorecardresearch
 

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले दिल्ली आएंगे रोहित-विराट! 7 महीने बाद टीम में वापसी

भारतीय वनडे टीम 15 अक्टूबर को दो बैचों में दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, जहां 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी. इसके बाद भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा. पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम से दिल्ली में जुड़ेंगे.

19 अक्टूबर से शुरू होगी भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज (Photo: ITG)
भारतीय वनडे टीम 15 अक्टूबर को नई दिल्ली से दो अलग-अलग बैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी. उड़ानों की टिकटों और लॉजिस्टिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अंतिम यात्रा कार्यक्रम तय किया जाएगा. भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा, जिसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी होगी.

बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ियों का एक समूह सुबह रवाना होगा, जबकि दूसरा दल शाम को उड़ान भरेगा. यह तय करेगा कि लंबी दूरी की फ्लाइट के लिए बिजनेस क्लास टिकट कितनी उपलब्ध हैं.

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली, साथ ही नव नियुक्त उपकप्तान श्रेयस अय्यर, टीम के बाकी टेस्ट खिलाड़ियों के साथ दिल्ली में जुड़ेंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट और रोहित ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से एक दिन पहले ही नई दिल्ली आ जाएंगे. टीम का पहला वनडे मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में 10 रन बनाते ही रोहित शर्मा रचेंगे इतिहास, कोहली-सचिन भी नहीं कर सके ऐसा

अगर चल रहे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट समय से पहले समाप्त हो जाते हैं, तो वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी दिल्ली में एकत्र होने से पहले अपने-अपने घरों पर थोड़े दिन बिता सकते हैं.

भारत यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा और अंतिम टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक खेलेगा.

यह भी पढ़ें: 'चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीतने के पीछे राहुल द्रव‍िड़...', रोहित शर्मा ने दिया ऐसा बयान, क्या गौतम गंभीर से मामला ठन गया है?

गिल को मिली है वनडे टीम की कमान

एक अहम बदलाव में शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, जो रोहित शर्मा की जगह संभालेंगे. रोहित और कोहली के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बावजूद, दोनों ने 2027 वनडे विश्व कप तक खेलने की इच्छा जताई है. हालांकि, इस बीच भारत बहुत कम 50-ओवर मैच खेलेगा.

इसी बीच, मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पूरी टीम को अपने राजेंद्र नगर स्थित घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है. यह कदम टीम के भीतर आपसी संबंध और एकजुटता मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है.

---- समाप्त ----
