भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मंगलवार को सीईएटी क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स के दौरान एक ऐसा बयान दिया, जिससे माना जा रहा है कि उनके और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं हैं.

रोहित ने कहा टीम इंडिया ने साल की शुरुआत में चैम्पियंस ट्रॉफी इसलिए जीती क्योंकि उसने राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में तैयार की गई प्लान‍िंग और प्रोसेस को अपनाया था. रोहित ने पूरी टीम को श्रेय देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूर्व कप्तान और कोच की सोच को अपनाया और उस पर भरोसा किया.

हालांकि, चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के समय टीम इंड‍िया हेड कोच गौतम गंभीर थे. रोहित और द्रविड़ की अगुवाई में भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद शानदार वापसी की और अगले दो आईसीसी टूर्नामेंट 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम किए.

रोहित ने सीईएटी क्रिकेट रेटिंग अवॉर्ड्स के दौरान कहा- देखिए, मुझे वह टीम बहुत पसंद थी, उनके साथ खेलना अच्छा लगा और यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें हम कई सालों से शामिल थे. यह एक या दो साल के काम का नतीजा नहीं था, बल्कि कई सालों की मेहनत का फल था.

Captaincy with clarity and composure—Rohit Sharma is honoured for lifting the 2025 crown.



(CCR2025, CEATCricketAwards2025, CEATCricketRatingAwards2025, CeatCricketRatings, CCR, CEAT, ThisIsRPG) pic.twitter.com/ChuBKE1d2A — CEAT TYRES (@CEATtyres) October 7, 2025

हम कई बार उस ट्रॉफी को जीतने के करीब पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए. तभी सबने मिलकर तय किया कि हमें कुछ अलग करना होगा और इसके दो ही रास्ते थे. एक तो सिर्फ सोचते रहना और दूसरा मैदान पर जाकर उसे सच में करना. यह काम एक या दो खिलाड़ियों से नहीं हो सकता था. सभी को उस सोच को अपनाना जरूरी था, और सबने ऐसा किया.

चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर स्मृति चिह्न पाने वाले रोहित ने टूर्नामेंट के दौरान टीम की सोच और रणनीति के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा- टूर्नामेंट में खेलने वाले हर खिलाड़ी ने इस बात पर ध्यान दिया कि मैच कैसे जीतना है, खुद को कैसे चुनौती देनी है, लापरवाह नहीं होना है और किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है.

ये वे खूबियां थीं जिन्हें हम लगातार मैदान पर उतारना चाहते थे और हमें लगा कि यही जीतने का सही तरीका है. सभी खिलाड़ियों ने उस प्रोसेस को खूब एंजॉय किया. जैसे ही हमने पहला मैच जीता, हमने तुरंत उसे पीछे छोड़ अगले मैच पर ध्यान केंद्रित किया. टीम के लिए यह बहुत अच्छा था और यही चीज मेरे और राहुल भाई के लिए भी मददगार रही जब हम 2024 टी20 वर्ल्ड कप और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे. हमने उस प्रोसेस को अच्छी तरह निभाया.

2023 WC हार पर फ‍िर छलका रोहित का दर्द...

रोहित ने कहा- 2023 में भले ही हम फाइनल में जीत नहीं पाए, लेकिन हमने टीम के रूप में एक लक्ष्य तय किया था और हर किसी ने उसे पूरा किया. हिटमैन ने आगे कहा कि उन्हें सभी तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित करने पर गर्व है और उन्हें पता है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनसे क्या उम्मीद की जा रही है. इस दौरे से पहले ही उनसे वनडे कप्तानी छीन ली गई है.

रोहित, जिन्हें अब टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में शुभमन गिल से बदल दिया गया है, विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में टीम का हिस्सा होंगे. यह सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी.

ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ खेलना मुझे पसंद : रोहित

रोहित ने कहा- मुझे पर्सनली सभी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने पर गर्व है. ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर उन्होंने कहा- मुझे उनके खिलाफ खेलना पसंद है. मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना अच्छा लगता है. वहां क्रिकेट खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और लोग वहां इस खेल से बहुत प्यार करते हैं. ऑस्ट्रेलिया हर बार हमारे लिए एक अलग चुनौती पेश करता है. मैं वहां कई बार जा चुका हूं और जानता हूं कि क्या उम्मीद करनी चाहिए. उम्मीद है कि हम वहां वही करेंगे जो भारतीय टीम को करना चाहिए और नतीजा अपने पक्ष में लाएंगे.

