कोहली ने लंदन में क्यों बिताया वक्त? क्या बच्चों अकाय-वामिका से दूरी नहीं हुई बर्दाश्त, खुद बताई पूरी कहानी

विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद काफी लंबा ब्रेक मिला. कोहली का मानना है कि ये ब्रेक उनके लिए जरूरी था. कोहली ने जोर देकर कहा कि वो अब पहले से ज्यादा फिट महसूस कर रहे हैं.

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए कमबैक किया है. (Photo: Getty Images)
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस वनडे सीरीज के जरिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. कोहली-रोहित ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते दोनों केवल एक फॉर्मेट (वनडे) में भारत के लिए खेलने के लिए उपलब्ध हैं. 19 अक्टूबर (रविवार) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में आयोजित वनडे मुकाबले से पहले विराट कोहली ने एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री से फॉक्स क्रिकेट पर खास बातचीत की.

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली को लंबा ब्रेक मिला. इस दौरान वह सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखे, जिससे फैन्स के बीच यह सवाल उठने लगा था कि कोहली आखिर इतने लंबे समय तक क्रिकेट से दूर क्यों रहे और लंदन क्यों चले गए. कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें अपने परिवार और बच्चों (अकाय और वामिका) के साथ समय बिताने का जो मौका मिला, जो उनके लिए बेहद खास रहा.

यह भी पढ़ें: कमबैक मैच में नहीं चला ROKO का जादू... शुभमन गिल ने भी किया निराश, कोहली तो बना गए शर्मनाक रिकॉर्ड

विराट कोहली ने कहा, 'टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मेरे लिए यह काफी लंबा ब्रेक रहा. मैं बस जिंदगी की लय पकड़ने में लगा था, इतने सालों तक ऐसा करने का मौका नही मिला. अपने बच्चों और परिवार के साथ घर पर समय बिताने का यह बहुत ही सुंदर दौर रहा है. यह एक ऐसा अनुभव है जिसका मैंने सच्चे दिल से आनंद लिया.'

अब ज्यादा फिट महसूस कर रहा: विराट कोहली
विराट कोहली ने कहा कि पिछले 15–20 सालों में उन्होंने शायद ही कभी आराम किया था, लेकिन इस बार का ब्रेक उनके लिए बेहद फायदेमंद रहा. कोहली कहते हैं, 'सच कहूं तो पिछले 15–20 सालों में जितना क्रिकेट मैंने खेला, उतना शायद ही किसी ने खेला हो. मैंने आराम नहीं किया, चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या आईपीएल. इसलिए यह ब्रेक मेरे लिए बहुत ही तरोताजा करने वाला रहा. कोहली ने बताया कि वो पहले से ज्यादा फिट महसूस कर रहे हैं.

कोहली कहते हैं, 'मैं उतना ही फिट महसूस कर रहा हूं, अगर ज्यादा नहीं. जब आप तरोताजा महसूस करते हैं और मानसिक रूप से जानते हैं कि मैदान पर क्या करना है, तो बस शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है. मैंने महसूस किया कि अगर मेरा शरीर फिट है और सजगता पूरी तरह है, तो खेल को लेकर जागरूकता अपने आप बनी रहती है.'

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 500 वनडे खेलने वाले इस खास क्लब में हुई एंट्री

विराट कोहली ने कहा कि फिटनेस उनकी पहली प्राथमिकता है और वह इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं. कोहली कहते हैं, 'मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीता हूं. अभी ऑस्ट्रेलिया में आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं. नेट्स में और फील्डिंग सेशन्स में भी सब कुछ शानदार चल रहा है.'

विराट कोहली की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी उतनी अच्छी नहीं रही. कोहली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की गेंद पर चलते बने. कोहली ने आठ गेंदों का सामना किया और वो अपना खाता नहीं खोल पाए.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

