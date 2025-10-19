scorecardresearch
 

Feedback

IND vs AUS: मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 500 वनडे खेलने वाले इस खास क्लब में हुई एंट्री

टीम इंडिया का टॉस के साथ दुर्भाग्य भी जारी रहा. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में लगातार 16वां वनडे टॉस गंवाया, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है. भारत ने आखिरी बार टॉस जीता था 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में, जब टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराया था.

Advertisement
X
500 वनडे खेलने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा (Photo: ITG)
500 वनडे खेलने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने रोहित शर्मा (Photo: ITG)

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. इस मैच के साथ ही रोहित ने अपने करियर का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551)*, एमएस धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) ने यह उपलब्धि पाई थी.

रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय सफर बेहद यादगार रहा है. 2007 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले इस धुरंधर बल्लेबाज़ ने अब तक भारतीय क्रिकेट को कई अविस्मरणीय लम्हे दिए हैं. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में उनका योगदान अहम रहा है. सीमित ओवरों में उनके नाम तीन दोहरे शतक हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ के लिए दुर्लभ उपलब्धि है.

16वीं बार लगातार टॉस हारा भारत

हालांकि, इस ऐतिहासिक दिन पर टीम इंडिया का टॉस के साथ दुर्भाग्य भी जारी रहा. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में लगातार 16वां वनडे टॉस गंवाया, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है. भारत ने आखिरी बार टॉस जीता था 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में, जब टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराया था. उसके बाद से अब तक, भारत ने हर वनडे में टॉस गंवाया है.

सम्बंधित ख़बरें

IND VS AUS
IND vs AUS: 3 खिलाड़ियों का डेब्यू, कुलदीप OUT, जानें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 
Virat Kohli
Australia को सता रहा है Virat Kohli का खौफ! 
Shubman Gill, Rohit Sharma
LIVE: भारतीय टीम को पहला झटका, कमबैक मैच में 8 रन बनाकर आउट हुए रोहित शर्मा 
Rohit Sharma (L) and Virat Kohli
रोहित-विराट की वापसी में बारिश डालेगी खलल! डरा रहा पर्थ का मौसम 
Camron Green
India के खिलाफ Series से Australia को लगा झटका! 
Advertisement

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: 3 खिलाड़ियों का डेब्यू, कुलदीप OUT, जानें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

टॉस भले ही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया हो, लेकिन मैदान पर नजरें सबकी रोहित शर्मा पर टिकी हैं. यह माइलस्टोन उनके करियर की लंबी यात्रा का प्रतीक है.

बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का ये पहला वनडे मैच है. वहीं पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन दिलचस्प है, क्योंकि तीन खिलाड़ियों का इस मैच में डेब्यू हुआ है.

3 खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू 

इस मुकाबले में भारत की ओर से ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है, जिनका ये वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मुकाबला रहा. नीतीश को ओडीआई कैप रोहित शर्मा ने सौंपी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मिचेल ओवेन और मैथ्यू रेनशॉ ने अपना ओडीआई डेब्यू किया. 

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह. 

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement