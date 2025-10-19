IND vs AUS: मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 500 वनडे खेलने वाले इस खास क्लब में हुई एंट्री

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. इस मैच के साथ ही रोहित ने अपने करियर का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पांचवें क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551)*, एमएस धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) ने यह उपलब्धि पाई थी.

रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय सफर बेहद यादगार रहा है. 2007 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले इस धुरंधर बल्लेबाज़ ने अब तक भारतीय क्रिकेट को कई अविस्मरणीय लम्हे दिए हैं. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में उनका योगदान अहम रहा है. सीमित ओवरों में उनके नाम तीन दोहरे शतक हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ के लिए दुर्लभ उपलब्धि है.

𝐀 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 🙌

𝐀𝐧 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 🔝



Congratulations to Rohit Sharma on becoming just the 5️⃣th Indian player to play 5️⃣0️⃣0️⃣ international matches 🇮🇳#TeamIndia | #AUSvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/BSnv15rmeH — BCCI (@BCCI) October 19, 2025

16वीं बार लगातार टॉस हारा भारत

हालांकि, इस ऐतिहासिक दिन पर टीम इंडिया का टॉस के साथ दुर्भाग्य भी जारी रहा. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में लगातार 16वां वनडे टॉस गंवाया, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है. भारत ने आखिरी बार टॉस जीता था 2023 वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में, जब टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराया था. उसके बाद से अब तक, भारत ने हर वनडे में टॉस गंवाया है.

टॉस भले ही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया हो, लेकिन मैदान पर नजरें सबकी रोहित शर्मा पर टिकी हैं. यह माइलस्टोन उनके करियर की लंबी यात्रा का प्रतीक है.

बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का ये पहला वनडे मैच है. वहीं पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन दिलचस्प है, क्योंकि तीन खिलाड़ियों का इस मैच में डेब्यू हुआ है.

3 खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू

इस मुकाबले में भारत की ओर से ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है, जिनका ये वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू मुकाबला रहा. नीतीश को ओडीआई कैप रोहित शर्मा ने सौंपी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए मिचेल ओवेन और मैथ्यू रेनशॉ ने अपना ओडीआई डेब्यू किया.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.

