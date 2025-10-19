कमबैक मैच में नहीं चला ROKO का जादू... शुभमन गिल ने भी किया निराश, कोहली तो बना गए शर्मनाक रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला है. इस मुकाबले के जरिए विराट कोहली और शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. रोहित-कोहली (ROKO) ने इससे पहले भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो खिताबी मुकाबला था. तब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया.
अब कमैबक मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए. रोहित शर्मा ने 14 गेंदों पर 8 रन बनाए. वहीं कोहली ने 8 गेंदों का सामना किया और वो अपना खाता नहीं खोल सके. रोहित को दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर दूसरी स्लिप में मैथ्यू रेनशॉ के हाथों कैच आउट कराया. रोहित ने गेंद पर जोर से बल्ला चलाया, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं रही. गेंद बल्ले का किनारा लेकर फील्डर के पास पहुंची.
किंग कोहली कैसे हुए आउट?
विराट कोहली की बात करें तो उन्हें खब्बू तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने चलता किया. ऑफ स्टम्प के बाहर डाली गई गेंद पर कोहली ने अपने शरीर से रहकर ड्राइव मारना चाहा. लेकिन यहां भी टाइमिंग सही नहीं थी, ऐसे में गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और बैकवर्ड प्वाइंट की तरफ गई. वहां मौजूद कूपर कोनोली ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर कैच लपका.
विराट कोहली ने इसी के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया. कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे इंटरनेशनल में शून्य पर आउट हुए हैं. कोहली ऑस्ट्रेलिया में अब 30 वनडे इनिंग्स खेल चुके हैं. मिचेल स्टार्क ऐसे दूसरे गेंदबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली को दो बार डक पर आउट किया है. स्टार्क से पहले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ही ऐसा कर पाए थे.
कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी नहीं चला और वो 8 रनों के निजी स्कोर पर नाथन एलिस की गेंद पर विकेटकीपर जोश फिलिप को कैच थमा बैठे. रोहित (8), गिल (10) और कोहली (0) ने मिलाकर कुल 18 रन बनाए. किसी वनडे इंटरनेशनल में ये तीनों का संयुक्त न्यूनतम स्कोर है, जहाँ तीनों ने बल्लेबाजी की. पिछला न्यूनतम स्कोर 25 रन था. पाकिस्तान के खिलाफ साल 2023 में पल्लेकेल वनडे में रोहित 11, गिल 10 और कोहली 4 बनाकर आउट हुए थे.
2023 के बाद से भारत के सबसे कम पावरप्ले स्कोर (वनडे इंटरनेशनल)
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2023
27/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 2025 *
35/2 बनाम इंग्लैंड, लखनऊ 2023
37/3 बनाम न्यूजीलैंड, दुबई, 2025
39/3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, वानखेड़े, 2023