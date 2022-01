Virat Kohli Daughter Vamika first picture, Ind Vs Sa 3rd ODI: विराट कोहली की बेटी की पहली झलक, मैच के दौरान अनुष्का संग नज़र आई वामिका

Virat Kohli Daughter Vamika First Picture: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है, साउथ अफ्रीकी टीम की पारी के दौरान टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था. विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक मैच के दौरान हर किसी को देखने को मिली.



विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा स्टैंड्स में अपनी बेटी वामिका के साथ खड़ी थीं, उसी वक्त कैमरा उनकी ओर गया. वामिका पिंक ड्रेस पहने अपनी मां अनुष्का की गोद में थीं. बता दें कि ये पहली बार है, जब विराट कोहली की बेटी वामिका की झलक देखने को मिली है.

#vamika cute mom and daughter is here ❤️ #Viral #ViratKholi #anushka pic.twitter.com/f0UrdheeUG