Virat Kohli 71st Century: विराट कोहली के 71वें शतक पर झूमी दुनिया, PAK क्रिकेटर भी बोल उठा- द ग्रेट इज बैक

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 71वां शतक जड़ ही दिया है. करीब तीन साल के इंतज़ार के बाद विराट कोहली का यह शतक आया है, जिसके लिए उनके फैन्स इंतज़ार कर रहे थे. एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली ने 122 रनों की पारी खेली.



टी-20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का यह पहला शतक रहा, सिर्फ 61 बॉल में विराट ने 122 रन बनाए. जिसमें 12 चौके, 6 छक्के शामिल रहे. करीब 1020 दिन के बाद विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक निकला है, ऐसे में दुनियाभर के क्रिकेटर्स ने विराट कोहली को बधाई दी.



रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली के साथ खेलने वाले साउथ अफ्रीका के लीजेंड एबी डिविलियर्स ने उन्हें बधाई दी. एबी डिविलियर्स ने लिखा कि कोहली फिर झूम रहा है, शाबाश मेरे दोस्त. जब मैंने कल उनसे बात की थी, मुझे पता था कि कुछ पक रहा है.

The great is back @imVkohli — Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) September 8, 2022

That ton? Worth it's weight in gold. That smile? Priceless. Shine on, champ. @imVkohli September 8, 2022

Maiden T20 century , so happy for you @imVkohli You totally deserved it🔥 Immense respect for such a brilliant innings #INDvAFG pic.twitter.com/H1EVC1N86A — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 8, 2022

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली ने भी विराट कोहली के लिए ट्वीट किया और लिखा कि द ग्रेट इज़ बैक. हसन अली के इस ट्वीट को हज़ारों लोगों ने रिट्वीट किया. भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी ट्वीट कर लिखा कि विराट कोहली की उस खुशी की कोई कीमत नहीं है.

The moment Virat Kohli silenced his critics and smashed his 71st century and also his maiden T20i hundred. pic.twitter.com/OkzRAWDzqr — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 8, 2022



टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी ट्वीट कर लिखा कि पहली टी-20 सेंचुरी के लिए बधाई हो. आपके लिए बहुत खुश हूं, इस शानदार पारी के लिए बहुत बधाई हो. इंग्लैंड की बार्मी आर्मी ने भी विराट कोहली के इस शतक पर तालियां बजाई और लिखा कि यहां श्रेय देना ज़रूर बनता है.

It’s been a while, but happy to see Virat Kohli back in international century scoring mode. First T20i hundred, and hopefully a precursor to bigger tasks ahead. — Ian Raphael Bishop (@irbishi) September 8, 2022

आपको बता दें कि एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का यह आखिरी मैच था, जिसमें उसे जीत हासिल हुई है. भारत ने विराट कोहली के 122 रनों की बदौलत 212 का स्कोर बनाया था. जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 111 रन ही बना पाई, भारत ने इस मैच में 101 रनों से जीत हासिल की.