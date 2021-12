Vijay Hazare Trophy, Venkatesh Iyer: ऋतुराज के बाद अब वेंकटेश अय्यर की आंधी, बनाए 151 रन, जड़े 10 छक्के

Vijay Hazare Trophy, Venkatesh Iyer: विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अब युवा सितारे वेंकटेश अय्यर ने भी तूफानी पारी खेली है. रविवार को मध्य प्रदेश बनाम चंडीगढ़ के मुकाबले में वेंकटेश अय्यर ने अपनी टीम के लिए 151 रनों की तूफानी पारी खेली.

वेंकटेश अय्यर ने अपनी 113 बॉल में 151 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने 8 चौके मारे और 10 छक्के जड़ दिए. वेंकटेश अय्यर का स्ट्राइक रेट 133 का रहा.

1⃣0⃣0⃣ up & going strong! 💪 💪@ivenkyiyer2512 continues his superb run of form. 👏 👏 #MPvUTCA #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/iiow2ATC2n