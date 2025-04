वैभव सूर्यवंशी ने सोमवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में धमाकेदार शतक जड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया. महज 14 साल और 32 दिन की उम्र में सूर्यवंशी ने 210 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए शानदार शतक जड़ा और इस दौरान कई टी20 रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले. टी20 शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बल्लेबाज बन गए. इसके इतर उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक और सभी भारतीय बल्लेबाजों में सबसे तेज शतक भी बनाया.

Advertisement

सोशल मीडिया पर सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ने वाले शतक की तारीफ करने वालों में कोई और नहीं बल्कि महान सचिन तेंदुलकर शामिल थे. तेंदुलकर ने सूर्यवंशी की बेहतरीन बल्लेबाजी पर पोस्ट ल‍िखा- वैभव का निडर एप्रोच, बैट की स्पीड, शुरुआत में ही गेंद लंबाई को पहचानना और गेंद के पीछे एनर्जी को ट्रांसफर करना एक शानदार पारी के पीछे का कहनी बयां करता है, रिजल्ट रहा 38 गेंदों पर 101 रन.

Vaibhav’s fearless approach, bat speed, picking the length early, and transferring the energy behind the ball was the recipe behind a fabulous innings.



End result: 101 runs off 38 balls.



Well played!!pic.twitter.com/MvJLUfpHmn — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 28, 2025

वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 2007 में टी 20 शतक दर्ज करने वाले पहले किशोर बल्लेबाज थे. उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सूर्यवंशी की पारी की सराहना की.





सिक्सर किंग युवराज सिंह ने सूर्यवंशी की निडरता से बल्लेबाजी की तारीफ की. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा-14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? यह बच्चा बिना पलक झपकाए दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहा है! वैभव सूर्यवंशी - नाम याद है! निडर रवैये के साथ खेल रहा है. अगली पीढ़ी को चमकते हुए देखकर गर्व होता है.

Advertisement

What were you doing at 14?!! This kid is taking on the best bowlers in the world without blinking an eyelid! Vaibhav Suryavanshi — remember the name! Playing with a fearless attitude 🔥 Proud to see the next generation shine! #VaibhavSuryavanshi #GTvsRR — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 28, 2025

वहीं सूर्य कुमार यादव ने लिखा- युवा खिलाड़ी की इस तबाही मचाने वाली पारी का गवाह बना, खतरनाक था ये!

Witnessed this carnage of an innings by this youngster. Absolutely insane! 🧿🧿🧿 pic.twitter.com/b0xJb9jMER — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) April 28, 2025

वहीं अपने जमाने के द‍िग्गज बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत ने लिखा- 14 की उम्र में जहां ज़्यादातर बच्चे सपने देखते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने IPL की एक दावेदार टीम के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है! उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर‍िटी, क्लास और हिम्मत दिखाई. हम एक अद्भुत प्रतिभा का उदय देख रहे हैं. भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार आ गया है.

At 14, most kids dream & eat Icecream.Vaibhav Suryavamshi delivers a fabulous 100 against one of the contenders for IPl! composure, class, and courage beyond his years. We are witnessing the rise of a phenom. Indian cricket’s next superstar is here! #vaibhavsuryavanshi #GTvsRR pic.twitter.com/ycDLV9BUkd — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) April 28, 2025

युजवेंद्र चहल ने लिखा- भारत अपने भविष्य को देख रहा है! क्या शानदार शतक है. सलाम है तुम्हें, लड़के!

India looking at its future! What a century . Take a bow boy! 🙌🏻 https://t.co/zPjTliM0pS — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) April 28, 2025

हरभजन सिंह ने लिखा- सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी तुम्हें और ताकत मिले नौजवान!

Superstar Vaibhav Suryavanshi ♠️ 🔥 🔥 More power to you youngster 🧿 @rajasthanroyals pic.twitter.com/bYSwAWVb6m — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 28, 2025



वैभव ने खेली यादगार पारी

वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटन्स के खिलाफ महज 35 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. सोमवार (28 अप्रैल) को उनके जादुई शतक के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य 25 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया.आईपीएल के इतिहास का यह दूसरा सबसे तेज शतक है. वह पुरुष टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने. वह 38 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने अप्रैल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए 30 गेंदों में शतक जमाया था.