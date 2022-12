Umran Malik: कमर पर अटैक, हेलमेट पर बॉल... उमरान मलिक ने 147 KMPH की रफ्तार से ढाया कहर तो पिच पर गिर गया ये दिग्गज

भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, यह फैसला उसके लिए गलत साबित हुआ. क्योंकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना कहर बरपाया और मेजबान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया. इस मैच में प्लेइंग-11 में जगह पाने वाले जम्मू के तेज़ गेंदबाज़ उमरान मलिक ने कमाल कर दिया.

अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी टीम की हालत खराब कर देने वाले उमरान मलिक ने इस मैच में शाकिब अल हसन को अपना निशाना बनाया. पारी में जब उमरान मलिक अपना पहला ओवर फेंकने आए, वह शाकिब अल हसन के लिए घातक साबित हुआ जिसमें दो बार तो उन्हें चोट लग गई.

बांग्लादेश की पारी का 12वां ओवर उमरान मलिक ने फेंका, उन्होंने पहले ही ओवर में अपनी रफ्तार का कमाल दिखाया और लगातार 145 KMPH से अधिक की रफ्तार से बॉल फेंकी. इस ओवर में एक बार उमरान मलिक की बॉल शाकिब अल हसन की कमर पर लगी, जब उन्हें देखने के लिए फीजियो बुलाना पड़ा.

इसके अलावा ओवर की आखिरी बॉल शाकिब अल हसन के हेल्मेट पर जा लगी, जिसके बाद भी दोबारा फीजियो की एंट्री मैदान पर हुई. उमरान मलिक का यह ओवर कमाल का रहा, जहां शाकिब अल हसन सिर्फ बचते हुए ही नज़र आए. शाकिब अल हसन अंत में इस मैच में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवाया. शाकिब ने 20 बॉल में सिर्फ 8 ही रन बनाए.

