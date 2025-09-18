scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी विकेटकीपर ने अंपायर के स‍िर पर मारी गेंद! वसीम अकरम ने किया भद्दा कमेंट, मचा बवाल

यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) बनाम पाकिस्तान (PAK) के बीच बुधवार को खेले गए मुकाबले में अंपायर घायल हो गए और उनको मैदान छोड़ना पड़ा. दरअसल, पाकिस्तानी विकेटकीपर के थ्रो के कारण ऐसा हुआ. लेक‍िन इस दौरान कमेंट्री के दौरान वसीम अकरम ने अशोभनीय टिप्पणी की.

Advertisement
X
वसीम अकरम ने जो कुछ अंपायर के ल‍िए कहा, वह वाकई ठीक नहीं थी (Photo: ITG)
वसीम अकरम ने जो कुछ अंपायर के ल‍िए कहा, वह वाकई ठीक नहीं थी (Photo: ITG)

UAE vs PAK Asia cup 2025: पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के बीच 17 स‍ितंबर को हुए मुकाबले में अंपायर को सिर पर चोट लग गई. नतीजतन, वो बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए.

ये घटना UAE की पारी के पावरप्ले के आखिरी ओवर में हुई, जब गेंदबाज को फेंकी गई थ्रो गलती से अंपायर के सिर पर लग गई. लेकिन इस दौरान कमेंट्री कर पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान और अब कमेंटेटर वसीम अकर ने कमेंट्री ने ऐसा कुछ कहा जो कई लोगों को रास नही आया. 

पहले समझ लीजिए हुए क्या? दरअसल, UAE की पारी में पावरप्ले के आख‍िरी ओवर (5.5) में पाक‍िस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हार‍िस का थ्रो अंपायर  रुचिरा पल्लियागुरुगे (Ruchira Palliyaguruge) के लग गया. इस वजह से खेल को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा. 

जैसे ही 57 वर्षीय अंपायर को गेंद लगी गेंदबाज सैम अयूब उनके पास पहुंचे और उनसे बात की. बाकी खिलाड़ी भी फौरन उनके पास पहुंच गए. अयूब ने अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे की कैप उतारी. इसके बाद पाकिस्तान की टीम के फिजियो को बुलाया गया, जिन्होंने पल्लियागुरुगे का कंकशन टेस्ट किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan's captain Salman Agha
'बल्लेबाज सुधार करें...', पाक‍िस्तानी कप्तान ने अपनी टीम को चेताया, भारत से भ‍िड़ने पर द‍िखाए तेवर 
Varun Chakravarthy in Asia Cup
ये म‍िस्ट्री स्प‍िनर बना नंबर 1 गेंदबाज, पहली बार हुआ ऐसा...ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय 
Andy Pycroft, Salman Agha, Suryakumar Yadav
PAK फिर नाराज, पायक्रॉफ्ट ऑफ‍िश‍ियली अब भी मैच रेफरी... PCB की ICC से श‍िकायत  
Pakistan Cricket Team
पाकिस्तान का UAE से खेलना तय, PCB ने ले लिया है अंत‍िम फैसला  
Suryakumar Yadav in India vs Pakistan Match
अब PAK की नहीं होगी भारत से सुपर-4 में भ‍िड़ंत? UAE ना कर दे उलटफेर... 
Advertisement

इसके बाद अंपायर को मैदान से बाहर ले जाया गया, हालांकि जाते समय वह ज्यादा असहज नहीं दिख रहे थे. उनकी जगह रिजर्व अंपायर बांग्लादेश के गाजी सोहेल ने मैच की बाकी जिम्मेदारी संभाली.

वसीम अकरम ने कहा-क्या थ्रो है? 
जब ये घटना हुई, उस वक्त पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे. उन्होंने मजा में फील्डर के थ्रो को 'बुल्सआई' कहा. वसीम ने कहा, "सीधे अंपायर के सिर पर लगी गेंद, क्या थ्रो थी! बुल्सआई!". हालांकि इस दौरान वह यह भी बोले फील्डर का एक काम है कि अंपायर को नहीं मारना…

पर सोशल मीडिया पर कुछ फैन्स को उनकी ये टिप्पणी अच्छी नहीं लगी. उनका मानना था कि इस तरह की गंभीर स्थिति को लेकर कोई और शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे.

UAE vs पाकिस्तान के मैच में क्या हुआ
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार (18 स‍ितंबर) को खेले गए एशिया कप 2025 के ग्रुप-ए के 10वें मुकाबले में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 41 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर-4 में भारत संग 21 स‍ितंबर को मैच खेलने की टिकट बुक कर लिया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए.  लक्ष्य का पीछा करने उतरी UAE की टीम शुरू से ही दबाव में दिखी. पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लगातार विकेट झटके और पूरी टीम 17.4 ओवर में 105 रन पर ढेर हो गई. 

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement