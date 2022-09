Trevor Bayliss Punjab Kings: पंजाब किंग्स को मिला वर्ल्ड कप विजेता कोच, IPL में भी खिताब जिता चुके

Trevor Bayliss Punjab Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को नया हेड कोच मिल गया है. इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले ट्रेवर बेलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. 59 साल के बेलिस इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के हेड कोच रह चुके हैं.

अब पंजाब किंग्स को उम्मीद है कि ट्रेवर बेलिस टीम के खिताबी सूखे को खत्म करने में सफल होंगे. ऑस्ट्रेलियाई बेलिस भारत के दिग्गज अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जिनका अनुबंध बढ़ाया नहीं गया था, क्योंकि उनके तीन साल के कार्यकाल में टीम प्लेऑफ में पहुंचने में असफल रही थी.

