16 चौके, 4 छक्के... हेड ने अकेले उड़ा दी इंग्लैंड के बैजबॉल की हवा, बनाई कई रिकॉर्ड

एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से धूल चटाई और 5 मैचों की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. खास बात ये रही की पर्थ में हुआ ये मुकाबला केवल 2 दिन में ही खत्म हो गया, जो टेस्ट फॉर्मट में बहुत ही कम बार देखने को मिलता है. ऑस्ट्रेलिया की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे ट्रेविस हेड, जिन्होंने 123 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

हेड ने कुछ यूं किया कमाल...

ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत का लक्ष्य 205 रनों का था. ये लक्ष्य इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही पहली पारी में 200 का आंकड़ा नहीं छू सकी थीं. अपनी दूसरी पारी में भी इंग्लैंड ने 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था. यानी पर्थ के इस मैदान पर गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे.

लेकिन चेज के लिए जब हेड और वेदलैंड की जोड़ी मैदान में पहुंची तो लगा ही नहीं की ये मुकाबला उसी पिच पर हो रहा है, जहां स्टार्क ने पहली पारी में 7 और स्टोक्स ने 5 विकेट लिए हैं. हेड ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की.



इंग्लैंड के बैजबॉल स्टाइल में हेड ने की बैटिंग

ट्रेविस हेड पहली ही गेंद से इंग्लैंड गेंदबाजों पर हावी दिखे. उन्होंने जमकर कुटाई की. छक्के और चौके लगाए. उन्होंने महज 69 गेंदों में ही शतक जड़ दिया. जो एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. अपनी पारी में हेड ने 16 चौके और 4 छक्के लगाए. केवल 83 गेंदों में ही उन्होंने 123 रन अकेले कूट दिए और ऑस्ट्रेलिया की जीत की मुहर लगा दी.





जीत के बाद क्या बोले हेड

जीत के बाद ट्रेविड हेड ने कहा, 'पिछले दो दिन कमाल के रहे हैं. यक़ीन नहीं हो रहा. इंग्लैंड ने कल वाकई बेहतरीन खेल दिखाया था और मैच को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था, इसलिए हमें पता था कि गेम हाथ से नहीं निकलने देना है. जिस तरह से मैं टीम के लिए योगदान दे पाया, वह मेरे लिए बहुत खास है. अभी तक समझ भी नहीं पाया कि क्या हो गया. अभी नहीं. सबकुछ इतनी जल्दी हुआ है. शायद आज रात… या कुछ दिनों में एहसास होगा.'



