Afghanistan Cricketers Killed: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर्स कौन थे? कैसे गई जान

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में अफगान‍िस्तान के 3 युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई. क्रिकेटर्स की मौत पर अफगान‍िस्तान में गुस्से का माहौल है. तीनों ख‍िलाड़‍ियों की मौत पर अफगानी क्रिकेटर राश‍िद खान समेत कई दूसरे प्लेयर्स ने भी र‍िएक्शन दिया.

पाक‍िस्तानी हमले में 3 युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई (Photo: ITG)
पाक‍िस्तानी हमले में 3 युवा क्रिकेटरों की मौत हो गई (Photo: ITG)

पाकिस्तान की अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हुई एयरस्ट्राइक में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई. ये सभी ख‍िलाड़ी एक फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेने के बाद बाद स्थानीय सभा में शामिल हो रहे थे. इस हमले में कुल आठ लोग भी मारे गए हैं. 

जो अफगानी क्रिकेटर इस हमले में मारे गए वो कौन थे, इसे लेकन अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक पोस्ट शेयर किया है. ACB के मुताब‍िक- इन 3 क्रिकेटर्स की पहचान कबीर (Kabeer), सिबगातुल्‍ला (Sibghatullah) हारुन (Haroon) के तौर पर हुई है. जिन क्रिकेटर्स की मौत हुई वो पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे. घर लौटने के बाद उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर यह हमला हुआ. 
यह भी पढ़ें: 'बर्बर, अनैत‍िक और अमानवीय...', 3 अफगानी क्रिकेटरों की मौत पर राश‍िद खान भड़के, पाक‍िस्तान को द‍िखाया आईना

क्रिकेटर कबीर, सिबगतुल्लाह और हारुन कौन थे?
मीड‍िया रिपोर्टों के मुताब‍िक कबीर अफगानिस्तान के पक्त‍िका प्रांत के उरगुन जिले का एक युवा क्रिकेटर था. उनके जीवन या करियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें अफगानिस्तान की घरेलू क्रिकेट में एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता था. 

वहीं सिबगतुल्लाह के बारे में कम जानकारी है. हालांकि अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड के पोस्ट से साफ है कि ये युवा फ‍िलाड़ी अफगान‍िस्तान क्रिकेट का फ्यूचर था. 

फाइनेंश‍ियल एक्सप्रेस के मुताब‍िक- हारून खान का जन्म 15 मार्च 2006 को हुआ था. वो काबुल के एक युवा दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे. उन्होंने घरेलू और एज-ग्रुप क्रिकेट टूर्नामेंटों में ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था. हारून ने लिस्ट ए, टी20 और प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे और उन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट के उज्जवल भविष्य का सितारा माना जा रहा था. 

ACB ने जताया शोक, सीरीज से नाम लिया वापस 
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पक्त‍िका में कारे गए लोगों के संवेदनाएं प्रकट की. बोर्ड ने कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना की है. इस दुखद घटना के मद्देनजर, ACB ने नवंबर के अंत में होने वाली ट्रांयगुलर T20I सीरीज से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया है. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थीं. वहीं  अफगान क्रिकेटर राशिद खान, गुलदीन नईब, मोहम्मद नबी, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी ने भी कड़ी प्रत‍िक्रिया दी है. 

 

---- समाप्त ----
