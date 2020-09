केविन पीटरसन बोले- साउथ अफ्रीका में क्रिकेट को लेकर जो कुछ हो रहा है वह भयावह है

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) में जारी मौजूदा संकट को ‘हॉरर शो’ करार देते हुए कहा कि यह देश में क्रिकेट को खत्म कर देगा. दक्षिण अफ्रीका खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति (SASCOC) ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) को निलंबित कर दिया है क्योंकि वह इस क्रिकेट संस्था में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की जांच करना चाहता है.

ओलंपिक समिति की यह कार्रवाई दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और झटका है जिस पर भ्रष्टाचार और नस्ली भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं. इसका मतलब है कि अब सीएसए में दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए कोई नहीं होगा.

दक्षिण अफ्रीकी मूल के पीटरसन ने ट्विटर पर लिखा, ‘दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट को लेकर जो कुछ हो रहा है वह भयावह है.’

Goodness me! What’s happening to cricket in SA is catastrophic.



I feel so sorry for the many amazing people that work in that organisation and to all the players that are suffering at the hands of this disaster!



Sport unites SA! This horror show is finishing cricket! 🤦🏻‍♂️