'शुभमन गिल अब भारत की टेस्ट टीम के नए कप्तान हैं, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का मिश्रण हैं...'. लेकिन जब वो मैदान पर टीम का नेतृत्व करेंगे, तो अपना अलग स्टाइल दिखाएंगे.' यह बयान इंग्लैंड टीम के पूर्व व्हाइट बॉल कैप्टन कप्तान जोस बटलर ने दिया. बटलर, जो IPL 2025 में गिल की कप्तानी में खेले थे, उन्होंने कहा कि गिल को अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के बीच संतुलन बनाना होगा.

उन्होंने पॉडकास्ट 'For The Love of Cricket' में पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बातचीत में कहा- वो बहुत शांत और समझदार खिलाड़ी हैं. जब बोलते हैं तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं, लेकिन मैदान पर उनमें एक लड़ने वाला जज्बा और जुनून भी है. मुझे लगता है वो कोहली और रोहित दोनों का मिक्स हैं.

बटलर ने समझाया कि कोहली आक्रामक थे, सामने से नेतृत्व करते थे, हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहते थे. रोहित शांत, कूल और कंट्रोल थे, लेकिन उनमें भी जीत का जज्बा था. गिल इन दोनों के बीच के होंगे, उन्होंने दोनों से सीखा है, लेकिन वो अपने तरीके से कप्तानी करेंगे.

भारत में टेस्ट टीम की कप्तानी बड़ी ज‍िम्मेदारी: जोस

बटलर ने यह भी कहा कि भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. भारत का टेस्ट कप्तान होना, ऐसा है जैसे आप देश के तीसरे या चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हों, प्रधानमंत्री के बाद... भारत में डेढ़ अरब लोग हैं, और क्रिकेट का जुनून बहुत ज्यादा है, तो ये गिल के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी.

अंत में, उन्होंने कहा गिल अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं. यानी जब वो बल्लेबाजी कर रहे हों, तब सिर्फ बैटिंग पर ध्यान दें, और बाकी समय कप्तानी पर.

भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का इत‍िहास

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट : 136,

भारत जीता: 35, इंग्लैंड जीता: 51, ड्रॉ: 50

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट (इंग्लैंड में)

कुल टेस्ट: 67, भारत जीता: 9, इंग्लैंड जीता: 36, ड्रॉ: 22

भारत इंग्लैंड के बीच कुल टेस्ट (भारत में)

कुल टेस्ट: 69, भारत जीता: 26, इंग्लैंड जीता:15, ड्रॉ: 28

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), शोएब बशीर, जैकब बथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स.

इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (उप-कप्तान/विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टेस्ट: 20-24 जून, 2025 - हेडिंग्ले, लीड्स

दूसरा टेस्ट: 2-6 जुलाई, 2025 - एजबेस्टन, बर्मिंघम

तीसरा टेस्ट: 10-14 जुलाई, 2025 - लॉर्ड्स, लंदन

चौथा टेस्ट: 23-27 जुलाई, 2025 - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

पांचवां टेस्ट: 31 जुलाई-4 अगस्त, 2025 - द ओवल, लंदन