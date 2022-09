Team India Warm-up, T20 World Cup 2022: वर्ल्ड कप से पहले वॉर्म-अप मैचों का ऐलान, इस दिन AUS-NZ से भिड़ेगी टीम इंडिया

Team India Warm-up, T20 World Cup 2022: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का बिगुल बजा दिया है. यह टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पिछला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था.

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली सभी 16 टीमों के वॉर्म-अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके तहत भारतीय टीम को दो वॉर्म-अप मैच खेलने होंगे. यह वॉर्मअप मैच 10 से 19 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे. सभी मैच मेलबर्न और ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे.

टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड से भिड़ना है

आईसीसी के मुताबिक, टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली सभी 16 टीमों के बीच 10 दिन में 15 वॉर्म-अप मैच खेले जाएंगे. इस दौरान भारतीय टीम को पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से 17 अक्टूबर को खेलना है. जबकि दूसरा वॉर्म-अप मैच न्यूजीलैंड से 19 अक्टूबर को होगा. दोनों मुकाबले ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में होंगे.

