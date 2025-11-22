Team India Test Captains: सीके नायडू से लेकर ऋषभ पंत तक... रुड़की का छोरा बना भारत का 38वां कप्तान, कोहली हैं सबसे सफल

Indian Test match captains list: भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक और बड़ा पड़ाव जुड़ गया है. रुड़की से ताल्लुक रखने वाले ऋषभ पंत ने गुवाहाटी टेस्ट में शन‍िवार (22 नवंबर) को टीम इंड‍िया की कमान संभाली. खास बात यह रही कि यह गुवाहाटी में भी पहला टेस्ट मैच है.

शुभमन गिल के इंजर्ड होने की वजह से पंत को यह मौका मिला. इसके साथ ही पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं. पंत से पहले यह जिम्मेदारी 1932 में सीके नायडू से शुरू हुई थी और अब लगभग 93 साल बाद भारतीय क्रिकेट और कप्तान मिल गया है. पंत अब तक टीम की उपकप्तानी संभाल रहे थे.

उत्तराखंड के हर‍िद्वार में 4 अक्टूबर 1997 को जन्मे और रुड़की के ढंडेरा में रहने वाले पंत ने 28 साल 49 दिन की उम्र में भारत की कप्तानी संभाली.

वैसे भारत की ओर से सबसे कम उम्र में कप्तान करने वाले मंसूर अली खान पटौदी थे. ज‍िन्होंने महज 21 साल 77 द‍िनों की उम्र में यह कमान संभाली. वहीं अफगान‍िस्तान के राश‍िद खान ओवरऑल सबसे कम उम्र 20 साल 350 दिन में टेस्ट कप्तान बने थे.

वैसे पंत आईपीएल में द‍िल्ली कैप‍िटल्स की कप्तानी कर चुके हैं और 2025 सीजन में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभाली है. घरेलू क्रिकेट में वो दिल्ली की टीम की कप्तानी कर चुके हैं.

A moment to cherish! 🙌



BCCI Honorary Secretary Mr. Devajit Saikia presents the two captains with Memorial gold-plated toss coins to mark the inaugural Test in Guwahati! 👏



Rishabh Pant and Temba Bavuma also signed a special ACA Stadium portrait to honour the occasion.



Updates… pic.twitter.com/mPLFMxi1Yo — BCCI (@BCCI) November 22, 2025

पंत की कप्तानी का रिकॉर्ड

पंत दिल्ली के लिए 5 फर्स्ट क्लास मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. जहां 2 मैचों में उनकी कप्तानी में दिल्ली की टीम जीती है, 1 में हार और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. वहीं दिल्ली के लिए उन्होंने 6 ल‍िस्ट ए मैचों में कप्तानी की है, 3 मैचों में जीत और 3 में हार मिली है.

IPL की बात की जाए तो पंत ने दिल्ली कैप‍िटल्स के लिए 43 मैचों में कप्तानी की, 23 मैच जीते, 19 में हार और 1 मैच टाई रहा. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने 2025 सीजन में कप्तानी संभाली. 14 मुकाबले में उन्होंने कमाल संभाली, इसमें उनको महज 6 में जीत ओर 8 में श‍िकस्त झेलनी पड़ी.

नायडू पहले टेस्ट कप्तान, कोहली सबसे आगे

भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्‍ट मैच 25 से 28 जून के बीच 1932 में लंदन के लॉर्ड्स में खेला था. तब सीके नायडू की कप्तानी में खेले गए इस टेस्ट में इंग्‍लैंड ने भारत को 158 रन से हराया था. इस मुकाबले की पहली पारी में इंग्‍लैंड ने 259 रन बनाए थे और दूसरी पारी 275/8 पर घोषित की थी. वहीं भारतीय टीम पहली पारी में तब 189 और दूसरी पारी में 187 रनों पर आउट हो गई थी.

भारत ने अब तक कुल 598 टेस्ट मैच खेले हैं. इनमें 185 मैचों में भारतीय टीम जीती है. 187 मैचों में हार मिली है, 1 मैच टाई पर छूटा है. वहीं 224 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान विराट कोहली रहे हैं. उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की, वहीं 40 में जीत दर्ज की.



पंत से पहले भारत के सभी टेस्ट कप्तानों के बारे कौन से थे, आइए देखते हैं...

क्रम नाम कार्यकाल मैच जीत हार ड्रॉ टाई 1 सीके नायडू 1932-1934 4 0 3 1 0 2 महाराज ऑफ विजयनगरम 1936 3 0 2 1 0 3 इफ्तिखार अली खान पटौदी 1946 3 0 1 2 0 4 लाला अमरनाथ 1947-1952 15 2 6 7 0 5 विजय हजारे 1951-1953 14 1 5 8 0 6 वीनू मांकड़ 1955-1959 6 0 1 5 0 7 गुलाम अहमद 1955-1959 3 0 2 1 0 8 पॉली उमरीगर 1955-1958 8 2 2 4 0 9 हेमू अधिकारी 1959 1 0 0 1 0 10 दत्ता गायकवाड़ 1959 4 0 4 0 0 11 पंकज रॉय 1959 1 0 1 0 0 12 गुलाबराय रामचंद 1959-1960 5 1 2 2 0 13 नारी कॉन्ट्रैक्टर 1960-1962 12 2 2 8 0 14 मंसूर अली खान पटौदी 1962-1975 40 9 19 12 0 15 चंदू बोर्डे 1967 1 0 1 0 0 16 अजीत वाडेकर 1971-1974 16 4 4 8 0 17 एस वेंकटराघवन 1974-1979 5 0 2 3 0 18 सुनील गावस्कर 1976-1985 47 9 8 30 0 19 बिशन सिंह बेदी 1976-1978 22 6 11 5 0 20 गुंडप्पा विश्वनाथ 1980 2 0 1 1 0 21 कपिल देव 1983-1987 34 4 7 22 1 22 दिलीप वेंगसरकर 1987-1989 10 2 5 3 0 23 रवि शास्त्री 1988 1 1 0 0 0 24 कृष्णमाचारी श्रीकांत 1989 4 0 0 4 0 25 मोहम्मद अजहरुद्दीन 1990-1999 47 14 14 19 0 26 सचिन तेंदुलकर 1996-2000 25 4 9 12 0 27 सौरव गांगुली 2000-2005 49 21 13 15 0 28 राहुल द्रविड़ 2003-2007 25 8 6 11 0 29 वीरेंद्र सहवाग 2005-2012 4 2 1 1 0 30 अनिल कुंबले 2007-2008 14 3 5 6 0 31 महेंद्र सिंह धोनी 2008-2014 60 27 18 15 0 32 विराट कोहली 2014-2022 68 40 17 11 0 33 अजिंक्य रहाणे 2017-2021 6 4 0 2 0 34 केएल राहुल 2022 3 2 1 0 0 35 रोहित शर्मा 2022-2024 24 12 9 3 0 36 जसप्रीत बुमराह 2022-2025 3 1 2 0 0 37 शुभमन ग‍िल 2025- 8 4 3 1 0 38 ऋषभ पंत 2025-

ऋषभ पंत का कर‍ियर

Tests: 48 मैच, 3456 रन, एवरेज 43.74, 158 कैच, 15 स्टंपिंग

ODIs: 31 मैच, 871 रन, एवरेज 33.50, 27 कैच, 1 स्टंपिंग

T20Is: 76 मैच, 1209 रन, एवरेज 23.25, 40 कैच, 11 स्टंपिंग

FC: 76 मैच, 5590 रन, एवरेज 46.58, 243 कैच, 22 स्टंपिंग

List A: 67 मैच, 1789 रन, एवरेज 31.94, 70, 11 स्टंपिंग

T20s: 216 मैच, 5291 रन, एवरेज 31.30, 136 कैच, 37 स्टंपिंग

