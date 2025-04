Gautam Gambhir death threat: I Kill You... गौतम गंभीर को मिली जान से मारने की धमकी, ISIS कश्मीर ने ईमेल भेजकर दिया थ्रेट

वहीं गौतम गंभीर के कार्यालय की ओर इस मामले में जानकरी दी गई कि गौतम गंभीर को 'ISIS कश्मीर' की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है. बुधवार को उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और इस मामले में FIR दर्ज करने की शिकायत की. इसके साथ ही उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है.

गंभीर को धमकी मिलने पर दिल्ली पुलिस का बयान

इस मामले में द‍िल्ली पुल‍िस का एक बयान आया है. द‍िल्ली पुल‍िस की ओर से कहा गया- हमें एक ईमेल के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें गौतम गंभीर को धमकी दी गई है. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. गंभीर पहले से ही दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में हैं. उनकी सुरक्षा से जुड़ी खास जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं.

पहले भी मिल चुकी है गंभीर को धमकी

धमकी की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और गौतम गंभीर व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अप्रैल को गौतम गंभीर को दो बार ईमेल के जरिए धमकी मिली, एक दोपहर में और दूसरी शाम को. दोनों मेल में सिर्फ तीन शब्द लिखे थे: "I Kill U (You)". यह पहली बार नहीं है जब गंभीर को इस तरह की धमकी मिली हो. नवंबर 2021 में, जब वो सांसद थे, तब भी उन्हें ऐसा ही मेल मिला था.

