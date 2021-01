टीम इंडिया के खिलाड़ी विवादों में घिरे, खाने की लिस्ट में बीफ वाला बिल Viral

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के खाना खाने को लेकर जमकर विवाद हो रहा है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ मेलबर्न में न्यू ईयर के दिन एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते दिखाई दिए. कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाना सीए के बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन है.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक बिल वायरल हो रहा है, जिसे लेकर टीम इंडिया के क्रिकेटरों पर गुस्सा उतारा जा रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे टीम इंडिया के खिलाड़ियों का बिल बताया और दावा किया कि उन्होंने बीफ और पोर्क ऑर्डर किया था. हालांकि बिल सही है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस बिल को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों का बचाव भी किया है. साथ ही भारतीय खिलाड़ियों का रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के दौरान वीडियो वायरल करने वाले ट्विटर यूजर ने भी माफी मांगी है.

Rohit Sharma is a vegetarian and doesn't consume meat but will unnecessarily get dragged. Unreal hate for @ImRo45 on this app😔

Mujhe log galiya de rae h.. dekho gaaliyo ka farak nai padta mujhe hum punjabi h 400-500 gaaliyan dosto ke saath bethe to apas main de dete h.. but i am really sad that i am against my country people at the moment. I am really sorry people and i just hope ke sab thik ho jaaye 😭