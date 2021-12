Team India Captaincy: क्यों चुप हैं द्रविड़? सीरीज शुरू होने से पहले कप्तान संग PC में नहीं हुए शामिल!

Team India Captaincy: भारतीय क्रिकेट इस वक्त चुनौतियों के बीच खड़ा हुआ है. टीम इंडिया सबसे कठिन दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंची है, जहां आजतक भारतीय टीम कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाई है. लेकिन दौरा शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया में बवंडर पैदा हो गया. विराट कोहली को जिस तरह वनडे की कप्तानी से हटाया गया, उसने विकट स्थिति पैदा कर दी.

साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने बातों को और भी बढ़ा दिया. लेकिन एक अलग चीज़ ये भी हुई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच राहुल द्रविड़ उनके साथ नहीं थे.

कोहली संग PC में नहीं आए द्रविड़

कोई भी विदेशी दौरा, द्विपक्षीय सीरीज़ या आईसीसी इवेंट शुरू होता है तब अक्सर ऐसा होता है कि टीम का कप्तान, मुख्य कोच साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. जहां टीम की रणनीति, दौरे की चुनौतियों और अन्य मसलों पर सवाल-जवाब होते हैं. हालांकि, ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन ये होता आया है.

साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले जब टीम इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब सिर्फ विराट कोहली सामने आए. कोच राहुल द्रविड़ उनके साथ सामने नहीं आए, ऐसे में इसपर कई तरह के सवाल खड़े हुए. क्योंकि राहुल द्रविड़ का बतौर टीम इंडिया के हेड कोच यह पहला विदेशी दौरा है. ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि वह लोगों से बात करेंगे.

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हुई थी PC

हाल ही में खत्म हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज शुरू होने से पहले भी राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. तब कप्तान रोहित शर्मा उनके साथ थे, इसके बाद भी सीरीज खत्म होने के बाद राहुल मीडिया से मुखातिब हुए थे.

🎥 Head Coach Rahul Dravid rekindles his first meeting with a young @ImRo45 & lauds the #TeamIndia T20I captain for his contribution towards the Indian cricket. 👏 ☺️#INDvNZ pic.twitter.com/croLaIElLu