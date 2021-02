टीम इंडिया की मीटिंग तक पहुंचा किसान आंदोलन, कोहली बोले- खिलाड़ियों ने की चर्चा

किसान आंदोलन की चर्चा टीम इंडिया की मीटिंग में भी होने लगी है. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि टीम की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. कल से शुरू हो रहे चेन्नई टेस्ट से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बात कही.

कप्तान विराट कोहली ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध की चर्चा टीम की बैठक में हुई, जिसमें सभी ने अपने विचार व्यक्त किए. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए. विराट कोहली से जब किसान आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने टीम मीटिंग में संक्षेप में चर्चा की. सभी ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की.

देखें- आजतक LIVE TV

विराट कोहली ने इससे पहले बुधवार को ट्वीट भी किया था. उन्होंने कहा कि असहमति के इस समय हम सभी एकजुट रहें. किसान हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं. मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल आएगा. इससे सभी मिलकर आगे बढ़ें.

Any issue which is present in the country, we do talk about it & everyone has expressed what they had to say about the issue. We briefly spoke about it in the team meeting and then we carried on discussing the team's plans: Team India Captain Virat Kohli (File pic)#FarmLaws pic.twitter.com/sgqOASbU2D