ब्रिस्बेन में जीत के बाद बोले ऋषभ पंत- कठिन थे हालात, नहीं भूल सकते ये सीरीज

ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया की जीत के बाद देश में जश्न का माहौल है. राजनीति से लेकर बॉलीवुड के स्टार्स टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं. इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे ऋषभ पंत की भी जमकर तारीफ हो रही है. नाबाद 89 रनों की पारी खेलने वाले ऋषभ पंत ने टीम इंडिया की जीत के बाद प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट किया कि अगर खुद पर भरोसा हो तो सबकुछ हासिल किया जा सकता है.

23 वर्षीय ऋषभ पंत ने अपने ट्वीट में लिखा कि जब हालात कठिन हों तो आपको और दम लगाना पड़ता है. ये एक ऐसी सीरीज थी जिसको हम कभी नहीं भूल सकते. कठिन समय में हमें खुद भरोसा था और विश्वास रखा. पंत ने लिखा कि इस सीरीज की जीत से ये साबित होता है कि अगर भरोसा हो तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं.

बता दें कि ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋषभ पंत ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग की, जिससे टीम इंडिया इस मैच को जीतने में सफल रही. पंत ने नाबाद 89 रनों की शानदार पारी खेली और अपने दम पर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

When the chips are down. You push harder.💪💪 A series we can never forget. 😍 Through the tough times we always believed and backed ourselves and this series win proves with belief you can achieve everything.💯🙏@BCCI pic.twitter.com/uPPhzmFHAT