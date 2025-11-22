गुवाहाटी में टूटा 148 साल पुराना रिवाज... पहली बार क्रिकेट के इतिहास में हुआ ऐसा

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी के मैदान पर एक नया इतिहास बना. दरअसल, क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप के 148 साल के इतिहास में पहली बार एक नियमित टेस्ट मैच में लंच से पहले चाय का ब्रेक लिया गया. डे-नाइट टेस्ट में चाय डिनर से पहले ली जाती है, लेकिन अपना पहला टेस्ट आयोजित कर रहे गुवाहाटी ने एक नया उदाहरण पेश किया और लंच से पहले टी ब्रेक लिया.
क्यों लिया गया ये फैसला
यह असामान्य निर्णय भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त होने के कारण लिया गया. नतीजतन, टेस्ट मैच का पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खेला गया, जिसके बाद 11 बजे से 11:20 बजे तक चाय का ब्रेक रखा गया.
बुमराह ने झटका पहला विकेट
पहले सत्र की बात करें तो ओपनर एडन मार्कराम और रयान रिकेल्टन के बीच 82 रनों की साझेदारी ठीक चाय ब्रेक से पहले समाप्त हुई, जिससे गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन का पहला सत्र एक विकेट पर समाप्त हुआ. दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका 82/1 पर था, जिसमें रिकेल्टन 35* पर नाबाद थे.
बावुमा ने लिया बैटिंग का फैसला
दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 1-0 से पीछे है. यह दो मैचों की श्रृंखला है और इस मैच को जीतना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि लगातार दूसरे साल एक और टेस्ट सीरीज हार से बचा जा सके.
वर्तमान में भारत घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) के खिलाफ लगातार चार टेस्ट मैच हार चुका है और पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार व्हाइटवॉश झेला था. यह गुवाहाटी में आयोजित पहला टेस्ट है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है.
गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, साई सुदर्शन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज