scorecardresearch
 

Feedback

गुवाहाटी में टूटा 148 साल पुराना रिवाज... पहली बार क्रिकेट के इतिहास में हुआ ऐसा

गुवाहाटी में भारत–दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में 148 वर्षों में पहली बार एक नियमित टेस्ट मैच में लंच से पहले चाय का ब्रेक लिया गया. जल्दी सूर्योदय-सूर्यास्त के कारण पहला सत्र सुबह 9 से 11 बजे तक खेला गया. मार्कराम–रिकेल्टन की 82 रन की साझेदारी ने प्रोटियाज़ को मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन बुमराह ने मार्कराम को बोल्ड कर भारत को सफलता दिलाई.

Advertisement
X
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट (Photo: ITG)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में गुवाहाटी के मैदान पर एक नया इतिहास बना. दरअसल, क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप के 148 साल के इतिहास में पहली बार एक नियमित टेस्ट मैच में लंच से पहले चाय का ब्रेक लिया गया. डे-नाइट टेस्ट में चाय डिनर से पहले ली जाती है, लेकिन अपना पहला टेस्ट आयोजित कर रहे गुवाहाटी ने एक नया उदाहरण पेश किया और लंच से पहले टी ब्रेक लिया. 

क्यों लिया गया ये फैसला

यह असामान्य निर्णय भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त होने के कारण लिया गया. नतीजतन, टेस्ट मैच का पहला सत्र सुबह 9 बजे से 11 बजे तक खेला गया, जिसके बाद 11 बजे से 11:20 बजे तक चाय का ब्रेक रखा गया.

यह भी पढ़ें: 'शुभमन की बॉडी...', ऋषभ पंत ने टॉस के दौरान गिल की सेहत पर किया शॉकिंग खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Rishabh Pant new captain
नायडू से पंत तक... रुड़की का छोरा बना भारत का 38वां टेस्ट कप्तान, कोहली सबसे सफल  
Kuldeep Yadav
LIVE: भारतीय टीम का धांसू कमबैक, अफ्रीका की आधी टीम सिमटी, कुलदीप बरपा रहे कहर 
Rishabh Pant
'हालात अच्छे नहीं...', एक मैच का कप्तान बनने पर पंत संतुष्ट नहीं? क्या हैं बयान के मायने 
Gautam Gambhir, Sitanshu Kotak
'गंभीर के ख‍िलाफ चल रहा एजेंडा', कोच कोटक भड़के, बल्लेबाजों को लपेटा 
Shubman Gill
गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुए कप्तान गिल! ODI सीरीज में भी खेलना मुश्किल 

बुमराह ने झटका पहला विकेट

पहले सत्र की बात करें तो ओपनर एडन मार्कराम और रयान रिकेल्टन के बीच 82 रनों की साझेदारी ठीक चाय ब्रेक से पहले समाप्त हुई, जिससे गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के पहले दिन का पहला सत्र एक विकेट पर समाप्त हुआ. दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका 82/1 पर था, जिसमें रिकेल्टन 35* पर नाबाद थे.

Advertisement

बावुमा ने लिया बैटिंग का फैसला

दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 1-0 से पीछे है. यह दो मैचों की श्रृंखला है और इस मैच को जीतना भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ताकि लगातार दूसरे साल एक और टेस्ट सीरीज हार से बचा जा सके. 
यह भी पढ़ें: टॉस के साथ खोटी है टीम इंड‍िया की क‍िस्मत, नए कप्तान ऋषभ पंत भी रहे बदक‍िस्मत, ये आंकड़ा चौंका देगा!

वर्तमान में भारत घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) के खिलाफ लगातार चार टेस्ट मैच हार चुका है और पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार व्हाइटवॉश झेला था. यह गुवाहाटी में आयोजित पहला टेस्ट है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है.

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, साई सुदर्शन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की  प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement