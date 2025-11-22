भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है. इस मुकाबले में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. पंत का बतौर टेस्ट कप्तान ये पहला मुकाबला है. शुभमन गिल के चोटिल होने के चलते पंत को कप्तानी करने का मौका है. पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान है.

ऋषभ पंत की कप्तानी में शुरुआत अच्छी नहीं रही और वो टॉस गंवा बैठे. टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया. यानी भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है. पंत का टॉस हारना हैरानी की बात नहीं है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की किस्मत टॉस के साथ खोटी रही है.

आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से लेकर अब तक भारतीय टीम ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 29 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान भारतीय टीम केवल 6 मैचों में टॉस जीत पाई. जबकि 23 मैचों में उसने टॉस गंवाए. फॉर्मेट और कप्तान बदले, लेकिन टॉस के वक्त टीम की किस्मत बदलती नहीं दिखी. चैम्पियंस ट्रॉफी में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पांच मैचों में टॉस नहीं जीत पाए. वहीं इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल सभी पांच टेस्ट मैचों में टॉस हार गए.

एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चार मौकों पर टॉस जीता, जबकि 3 टॉस गंवाए. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टॉस का स्कोर 1-1 रहा. फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ने 5 टी20 इंटरनेशनल और 3 ओडीआई मुकाबले खेले. इस दौरान केवल होबार्ट टी20 में भारत टॉस जीत सका. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत ने दोनों मैचों में टॉस गंवा दिए.

भारत की टॉस के साथ यूं खोटी रही है किस्मत

चैम्पियंस ट्रॉफी 2025- सभी 5 मुकाबलों में टॉस गंवाए.

इंग्लैंड दौरा- सभी 5 टेस्ट मैचों में टॉस हारे

एशिया कप 2025- 4 मैचों में टॉस जीते, 3 में टॉस हारे

वेस्टइंडीज सीरीज- 1 टेस्ट में टॉस हारे, 1 में टॉस जीते

ऑस्ट्रेलिया दौरा- 8 मैचों में से सिर्फ एक में टॉस जीते

साउथ अफ्रीका सीरीज- दोनों टेस्ट मैचों में टॉस हारे

एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि भारतीय टीम वनडे इंटरनेशनल में लगातार 18 टॉस गंवा चुकी है. भारत ने इस फॉर्मेट में आखिरी बार टॉस 15 नवंबर 2023 को जीता था. तब क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हुआ था. फिर भारतीय टीम ने 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम का सामना किया. उस मुकाबले से वनडे इंटरनेशनल में टॉस हारने का ये अनचाहा सिलसिला शुरू हुआ. लगातार 18 बार टॉस हारने की संभावना सिर्फ 1/131072 होती है. यानी एक प्रतिशत से भी बहुत कम.

ऋषभ पंत ने टॉस के समय क्या कहा?

भारतीय कैप्टन ऋषभ पंत ने कहा, 'ये मेरे लिए गर्व का पल है. एक क्रिकेटर के तौर पर आप हमेशा देश की कप्तानी करने का सपना देखते हैं. मैं BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मौका मिला है तो इसे दोनों हाथों से लपकना है और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना है.'

ऋषभ पंत ने आगे कहा, 'हमारा माहौल ऐसा है कि हम अपने खेल पर फोकस करते है. कहां सुधार कर सकते हैं, कैसे एक साथ लड़ सकते हैं, उसी पर ध्यान है. पिच बल्लेबाज़ी के लिए ठीक लग रही है, लेकिन पहले गेंदबाजी करना भी बुरा विकल्प नहीं है. शुभमन धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. वो मैच खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन उनका शरीर अभी इसकी अनुमति नहीं दे रहा था. वह और मजबूती के साथ वापसी करेंगे. शुभमन की जगह नीतीश रेड्डी टीम में आए हैं और अक्षर के स्थान पर साई सुदर्शन को शामिल किया गया है.'

