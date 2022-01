TATA IPL Title Sponsor: IPL ने वीवो को कहा 'TATA', टूर्नामेंट को मिला नया टाइटल स्पॉन्सर

IPL Title Sponsor: इंडियन प्रीमियर लीग को नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है. साल 2022 से TATA ग्रुप के हाथ में टाइटल स्पॉन्सर की कमान होगी. यानी अब ये टूर्नामेंट अब 'TATA IPL' के नाम से जाना जाएगा. TATA ने चीनी कंपनी Vivo की जगह ली है.

आईपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है कि साल 2022 से टाटा ही आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर होगा, जो चीनी कंपनी वीवो की जगह लेगा.

Tata Group to replace Chinese mobile manufacturer Vivo as IPL title sponsor this year: IPL Chairman Brijesh Patel to PTI