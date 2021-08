अफगानिस्तान पर तालिबान के राज का असर, स्थगित हुई ये क्रिकेट सीरीज

अफगानिस्तान पर तालिबान के राज का असर क्रिकेट पर भी पड़ने लगा है. 3 सितंबर से शुरू होने वाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज को स्थगित कर दिया गया है. ये सीरीज श्रीलंका में होनी थी.

दरअसल अफगानिस्‍तान के मौजूदा हालात के कारण काबुल से व्यावसायिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड को टीम को बाहर भेजने के लिए समस्‍या का सामना करना पड़ रहा है.

स्‍पोर्टस्‍टार की खबर के अनुसार बोर्ड के सीईओ हामिद शेनवारी ने कहा, 'हमने खिलाड़ियों की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट को स्थगित करने का आपसी सहमति से फैसला किया है. मौजूदा हालात में सीरीज का आयोजन संभव नहीं है.'

हामिद शेनवारी ने आगे कहा कि पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका बोर्ड ने सीरीज की मेजबानी करने में हमारी मदद करने के लिए काफी सपोर्ट किया था, मगर मौजूदा हालात में इसका आयोजन संभव नहीं है. शेनवारी ने कहा कि हमने आईसीसी को लूप में रखा है और 2023 वर्ल्‍ड कप से पहले कोई संभावित तारीख देखेंगे.

उधर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. दोनों बोर्ड 2022 में सीरीज को फिर से शेड्यूल करने की कोशिश करेंगे.

PCB has accepted ACB's request to postpone next month’s ODI series due to players’ mental health issues, disruption in flight operations in Kabul, lack of broadcast facilities and increased Covid-19 cases in Sri Lanka. Both boards will try to reschedule the series in 2022.