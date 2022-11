ENG vs PAK T20 WC Final: पाकिस्तान की हार से टूटा शोएब अख्तर का दिल... शहबाज शरीफ ने दिया ये रिएक्शन

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी. इंग्लैंड ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इससे पहले उसने साल साल 2010 में पॉल कॉलिंगवुड की अगुवाई में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

वहीं पाकिस्तान के पास भी दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का मौका था, जो बेकार चला गया. पाकिस्तान टीम की हार के बाद पूरे पाकिस्तानी में निराशा का माहौल है. हालांकि फाइनल मुकाबले में हार के बावजूद बाबर ब्रिगेड के खेल की जरूर प्रशंसा की जा रही है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपनी टीम के प्रदर्शन की तारीफ की है.

शरीफ ने लिखा, 'पाकिस्तान टीम ने कड़ा और बहादुरी से मुकाबला किया है. शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन था. लेकिन इंग्लैंड ने आज बेहतर खेला. इस मेगा टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जगह बनाने के लिए हमें अपने लड़कों पर गर्व है.'

Team Pakistan 🇵🇰 fought back hard & brave. Great bowling performance. But England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 played better today. We are proud of our boys in green for making it to the final match of this mega tournament. 👏