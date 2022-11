ENG vs PAK Final T20 WC: 'ये स्टोक्स का निजाम है', पाकिस्तान की हार पर फैन्स ने लिए मजे, मीम्स की बरसात

इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है. रविवार (13 नवंबर) को एमसीजी में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से पराजित किया. मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए 138 रनों का टारगेट मिला था जिसे उसने छह गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया.

पाकिस्तान टीम की हार के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बरसात हो रही है और फैन्स पाकिस्तान टीम के मजे ले रहे हैं. किसी ने इंग्लैंड की जीत को रियल मिस्टर बीन की जीत कहा. एक फैन ने इसे बेन स्टोक्स का निजाम बताया. कुछ फैन्स ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि ये साल 1992 नहीं है.

Not Qudrat, but it is Ben Stokes ka nizzaam today. #T20WorldCupFinal #PAKvENG टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 45 रनों के स्कोर पर ही तीन विकेट खो दिए थे. लेकिन बेन स्टोक्स ने एक एंड संभाले रखकर टीम को जीत दिलाई. पहले बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रूक के साथ 39 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला. ब्रूक के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स और मोईन अली के बीच पांचवें विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी हुई जिसने इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित कर दी. बेन स्टोक्स ने नाबाद 52 रन बनाए. — Jatin Khandelwal (@jr_khandelwal) November 13, 2022

Indians watching Pakistan lose the World Cup. pic.twitter.com/Fp1IwATuq0 November 13, 2022

मैच की बात करें तो टॉस हारकर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम आठ विकेट पर 137 रन ही बना सकी. शान मसूद ने सबसे ज्यादा 38 रनों की पारी खेली. वहीं बाबर आजम ने 32 और शादाब खान ने 20 रनों का योगदान दिया. इंग्लैंड की ओर से सैम कुरेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. वहीं आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन को दो-दो सफलताएं प्राप्त हुईं.

स्टोक्स ने खेली मैच जिताऊ पारी

पाकिस्तान को तीसरी बार मिली हार

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच यह तीसरी भिड़ंत थी. इससे पहले दोनों के बीच दो मौकों पर टक्कर हुई थी जिसमें इंग्लैंड ने ही बाजी मारी थी. सबसे पहले 2009 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 48 रनों से हराया था. फिर साल 2010 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने छह विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था. यानी कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को तीसरी बार इंग्लैंड ने पराजित किया है.