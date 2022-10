PAK vs ZIM T20 WC: जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक रन से हराया,‌ टी-20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को एक रन से हरा दिया है. गुरुवार (27 अक्टूबर) को पर्थ में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 131 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वह आठ विकेट पर 129 रन ही बना सकी. मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है. इससे पहले पहले मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

...ऐसा रहा आखिरी ओवर का रोमांच

पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रनों की जरूरत थी. ब्रैड इवांस की पहली गेंद पर नवाज ने तीन रन लिए. फिर अगली बॉल पर वसीम ने चौका जड़ दिया. अब पाकिस्तान को चार बॉल में चार बनाने थे. फिर तीसरी बॉल पर वसीम ने एक रन लिया यानी कि अब तीन बॉल में तीन रन बनाने थे. चौथी गेंद पर नवाज कोई रन नहीं ले पाए जिसके चलते अब पाकिस्तान को दो बॉल में तीन रन बनाने थे. नवाज पर प्रेशर बढ़ गया था और वह पांचवीं बॉल पर आउट हो गए. आखिरी बॉल पर तीन रन बनाने थे, लेकिन पाकिस्तान टीम एक रन ही बना सकी.

सिकंदर रजा रहे जीत के हीरो

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बल्ला एक बार फिर नहीं चला. रिजवान 14 और बाबर 4 रन ही बना सके. बाद में इफ्तिखार अहमद भी चलते बने जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 36 रन हो गया. इसके बाद शान मसूद (44 रन) और शादाब खान (17 रन) ने चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तान की उम्मीदें जगा दीं. लेकिन सिकंदर रजा ने एक ही ओवर में शादाब और हैदर अली को आउट कर जिम्बाब्वे की उम्मीदें जगा दीं. रजा ने अपने अगले ओवर में शान मसूद को भी आउट कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान की टीम संभल नहीं पाई. सिकंदर रजा ने 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए. वहीं ब्रैड इवांस ने दो खिलाड़ियों को आउट किया.





...जिम्बाब्वे को मिली थी अच्छी शुरुआत

टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को कप्तान क्रेग इर्विन (19 रन) और वेस्ले मधेवेरे (17 रन) ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़कर अच्छी शुरूआत दी. इस भागीदारी का अंत रऊफ ने किया जब उनकी तेज रफ्तार वाली गेंद पर इरविन शार्ट फाइन लेग पर मोहम्मद वसीम को कैच दे बैठे. दो गेंद बाद माधेवेरे भी पवेलियन पहुंच गये जिन्हें मोहम्मद वसीम ने एल्बीडब्ल्यू आउट किया. बाद में मिल्टन शुम्बा (08) भी अपनी टीम की मदद नहीं कर सके और शादाब की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए.

...फिर पाकिस्तान ने किया था कमबैक

इसके बाद सीन विलियम्स (31 रन) और सिकंदर रजा (09) ने चौथे विकेट के लिये 31 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन शादाब ने 14वें ओवर में दोहरे झटके देकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया. शादाब ने पहले विलियम्स और फिर रेजिस चाकाब्वा को आउट किया. अगले ओवर में वसीम ने भी सिकंदर रजा और ल्यूक जोंगवे को चलता कर दिया. बाद में ब्रैड इवांस और रेयान बर्ल ने उपयोगी योगदान दिया जिसके चलते जिम्बाब्वे की टीम आठ विकेट पर 130 रन बना पाई. इवांस ने 15 गेंद में 19 रन बनाए, वहीं रेयान बर्ल 10 रन बनाकर नाबाद रहे.

पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम ने 24 रन देकर चार विकेट चटकाए. वहीं स्पिनर शादाब खान ने 23 रन लेकर तीन विकेट हासिल किए. हारिस रऊफ ने भी टी20 गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ किफायती प्रदर्शन किया. हारिस रऊफ ने चार ओवर में एक मेडन डालकर 12 रन दिए और एक विकेट झटका.

टी20 वर्ल्ड कप में एक रन से जीत

साउथ अफ्रीका vs न्यूजीलैंड 2009, लॉर्ड्स

न्यूजीलैंड vs पाकिस्तान 2010, ब्रिजटाउन

भारत vs साउथ अफ्रीका 2012, कोलंबो

भारत vs बांग्लादेश 2016, बेंगलुरु

जिम्बाब्वे vs पाकिस्तान 2022, पर्थ