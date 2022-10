T20 WC Venue: एडिलेड में जमकर चलता है विराट कोहली का बल्ला, जानें इस ग्राउंड का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर आगाज हो चुका है. इसी कड़ी में ऐतिहासिक एडिलेड ओवल में भी एक सेमीफाइनल समेत कुल सात मुकाबले खेले जाने हैं. इस मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच भी दो नवंबर को मुकाबला खेला जाएगा. जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी दो दिन बाद इस ऐतिहासिक मैदान पर अफगानिस्तान से भिड़ेगी.

भारत ने खेला है यहां एक मुकाबला

जैसा कि नाम से पता चलता है इस मैदान का शेप अंडाकार है, जिसके चलते स्क्वायर बाउंड्री काफी बड़ी है. इस स्टेडियम में 53 हजार से ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है. भारतीय टीम ने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर इकलौता टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें 'मेन इन ब्लू' ने 37 रनों से जीत हासिल की थी. ओवरऑल एडिलेड ओवल में कुल 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं.

एडिलेड ओवल की पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जाता है. यहां खेले गए पांच टी20 इंटरनेशनल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत स्कोर 181 से अधिक है. स्पिनरों को भी यहां सहायता मिलती है और उन्होंने सभी टी20 को मिलाकर तीन सौ से ज्यादा विकेट लिए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी ग्राउंड में सबसे अधिक है. 'ऑस्ट्रेलिया दिवस' के अवसर पर कंगारू टीम 26 जनवरी को एडिलेड ओवल में वनडे मैच खेलती है.

कोहली ने यहां लगाए हैं पांच शतक

भारत के विराट कोहली ने एडिलेड ओवल में सभी प्रारूपों को मिलाकर कुल 5 शतक लगाए हैं. कोहली द्वारा किसी मैदान पर लगाए गए यह सबसे ज्यादा शतक हैं. देखा जाए तो भारत ने एडिलेड ओवल में सभी फॉर्मेट को मिलाकर 29 मैच खेले हैं जिसमें उसने 12 में जीत हासिल की. इसने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पर भारतीय टीम 36 रन पर पैक हो गई थी. साल 2012 में भारत-श्रीलंका के बीच एक वनडे मैच टाई पर छूटा था. एडिलेड ओवल में ही साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार पिंक बॉल टेस्ट खेला गया था.

एडिलेड ओवल में मैचों का शेड्यूल:

2 नवंबर बी1 VS ए2, सुबह 9.30 बजे

2 नवंबर भारत VS बांग्लादेश, दोपहर 12.30 बजे

4 नवंबर न्यूजीलैंड VS बी2, सुबह 9.30 बजे

4 नवंबर ऑस्ट्रेलिया VS अफगानिस्तान, दोपहर 1.30 बजे

6 नवंबर साउथ अफ्रीका VS ए2, सुबह 5.30 बजे

6 नवंबर पाकिस्तान VS बांग्लादेश, सुबह 9.30 बजे

10 नवंबर दूसरा सेमीफाइनल, दोपहर 1.30 बजे