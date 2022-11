IND vs ENG T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप में खामोश रहा रोहित शर्मा का बल्ला, फैन्स दे रहे रिटायरमेंट की सलाह

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दस विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इसके साथ ही रोहित ब्रिगेड अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. एडिलेड में हुए इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 169 रनों का टारगेट दिया था जिसे उसने 16 ओवर में ही हासिल कर लिया. अब फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड टीम का सामना पाकिस्तान से होगा.

सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वह भरोसे पर खरे नहीं उतरे. रोहित शर्मा को क्रिस जॉर्डन ने सैम कुरेन के हाथों कैच आउट कराया. रोहित ने 28 बॉल का सामना करते हुए महज 27 रनों का योगदान दिया और उन्होंने चार चौके लगाए. यानी कि रोहित का स्ट्राइक रेट 100 से भी कम का रहा.

रोहित शर्मा के सेमीफाइनल मुकाबले भी में नहीं चल पाने से भारतीय फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा. टीम इंडिया के कप्तान को लेकर मीम्स और कमेंट्स की बरसात आ गई है. कुछ फैन्स ने तो रोहित शर्मा को रिटायरमेंट की सलाह दे डाली. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रोहित वर्ल्ड कप की टीम में रहने के लायक नहीं हैं.

About time, Rohit Sharma goes packing. Such a ridiculous batting and leadership entire season. Please retire him.#INDvsENG — Rauli (@Rauli____) November 10, 2022

It's time to Roshit 😂😂 pic.twitter.com/X2F5IhHuSf — My idol vadapav (@may_i_come_inn) November 10, 2022

Rohit sharma bats as if he is completely NEW in the game of cricket



Doesnt have different options in batting



Run a bowl is not expected.



He must take RETIREMENT for india's wellbeing.@ishankishan51 is better option.@ImRo45 @imVkohli @BCCI #Cricket #INDvsENG #RohitSharma𓃵 — Keith (@Keith_Shares) November 10, 2022

You two take retirement…do not expect any sympathy please. worst opener ever. India losing today in semifinal because of you two. Rohit please leave captaincy immediately after T20WC. pathetic performance. Better you lose today. Can’t see India losing in final.@ImRo45 @klrahul — OD02DS4776 (@SamantarayD) November 10, 2022

रोहित का बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में ही खामोश रहा है. रोहित पकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में महज चार रन बना पाए थे. वहीं नीदरलैंड के खिलाफ हिटमैन ने 53 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में लौटने का संकेत दिया था. हालांकि बाद में रोहित साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए.

Rohit sharma contribution in world Cup to reach semifinal#INDvsENG pic.twitter.com/TCrQdNiRFL — भाई साहब (@Bhai_saheb) November 10, 2022

अब सेमीफाइनल मुकाबले में भी रोहित शर्मा का बल्ला आग नहीं उगल पाया. यानी कि रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2022 में छह मुकाबलों में 19.33 की औसत से महज 116 रन बनाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 106.42 का रहा है जो उनके जैसे बल्लेबाज के लिए कतई अच्छा नहीं है.

सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भारतीय टीम पावरप्ले में सिर्फ 38 रन बनाई. यानी कि इस दौरान उसका रन-रेट 7 से भी कम का रहा. देखा जाए तो पिछले मुकाबलों में भी भारतीय टीम का पावरप्ले में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. वह एक भी मौके पर 50 रन का आंकड़ा नहीं पार पाई. इसके पीछे की वजह रोहित शर्मा और केएल राहुल रहे हैं जिनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में पावरप्ले में टीम इंडिया:

31-3 vs पाकिस्तान

32-1 vs नीदरलैंड

33-2 vs साउथ अफ्रीका

37-1 vs बांग्लादेश

46-1 vs जिम्बाब्वे

38-1 vs इंग्लैण्ड