WPL 2026: नई गेंद का भरोसा, बड़े मौकों की गेंदबाज... गुजरात जायंट्स की धार बनेंगी रेणुका सिंह ठाकुर

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) से रेणुका सिंह ठाकुर गुजरात जायंट्स (GG) के लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं. नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी काबिलियत उन्हें WPL की सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजों में शामिल करती है, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है.

30 साल की रेणुका के खेल में साफ झलकता है- अपने प्लान पर अटूट विश्वास, हर ओवर में अनुशासित एक्जीक्यूशन और बड़े मौकों पर जिम्मेदारी लेने का साहस. पावरप्ले में शुरुआती ब्रेकथ्रू हों या डेथ ओवर्स में दबाव भरे पल, रेणुका ने बार-बार साबित किया है कि वह टीम के लिए मुश्किल हालात में आगे बढ़कर गेंद थामने वाली गेंदबाज हैं.

WPL जैसी प्रतिस्पर्धी लीग में, जहां हर रन की कीमत और हर विकेट का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, रेणुका की मौजूदगी गुजरात जायंट्स के गेंदबाजी आक्रमण को धार देती है. यह वही मंच है जहां प्रदर्शन सीधे आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास अंतरराष्ट्रीय सफलता की नींव रखता है.

यही वजह है कि हर सफल गेंद, हर अहम विकेट और हर ब्रेकथ्रू के साथ यह अहसास और गहरा होता जाता है कि ये खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, इमोशन का है और रेणुका सिंह ठाकुर उस इमोशन की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति बनकर WPL में उतरने को तैयार हैं.

अब तक WPL में RCB विमेंस के लिए खेले गए सभी 23 मैचों में रेणुका ने गेंदबाजी की. इस दौरान उन्होंने 430 गेंदें फेंकीं, 598 रन दिए और 13 विकेट अपने नाम किए. टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/23 रहा. उनका गेंदबाजी एवरेज 46.00 रहा, जबकि इकॉनमी रेट 8.34 का रहा.

गुजरात जायंट्स WPL 2026 में नए इरादों और मजबूत संयोजन के साथ उतरने जा रही है. ऐश्ले गार्डनर की कप्तानी में टीम के पास अनुभव और आक्रामकता का संतुलन है, जिसमें बेथ मूनी, सोफी डिवाइन और डैनी वायट-हॉज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे शामिल हैं.

भारतीय खिलाड़ियों में यास्तिका भाटिया, तनुजा कंवर और रेणुका सिंह ठाकुर टीम की रीढ़ होंगी. 2023 और 2024 में ग्रुप स्टेज तक सीमित रहने के बाद 2025 में एलिमिनेटर तक पहुंची गुजरात जायंट्स इस बार इतिहास बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जहां 10 जनवरी से नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाने वाले मुकाबलों में उसका लक्ष्य अपना पहला WPL खिताब जीतना होगा.

