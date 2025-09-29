भारत vs पाकिस्तान के बाद सूर्या vs नकवी... फाइनल के बाद 'ट्राफी विवाद' की पूरी टाइमलाइन

पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. लेकिन फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी को लेकर भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी के बीच खूब ड्रामा हुआ. भारतीय खिलाड़ी इस बात पर अड़े रहे की वो ट्रॉफी नकवी के हाथों से नहीं लेंगे. आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी नहीं ली. अब आइए जानते हैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद सूर्या बनाम मोहसिन नकवी विवाद की पूरी टाइमलाइन...

भारत ने 3 बार पाक को चटाई धूल

एशिया कप में भारत-पाक की पहली भिड़ंत 14 सितंबर को हुई थी. इस दौरान टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. भारत ने 7 विकेट से मैच जीता और फिर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद खूब ड्रामा हुआ. पाकिस्तान ने आईसीसी तक से शिकायत की. लेकिन कुछ नहीं हुआ. बाद में 21 सितंबर को भी फिर दोनों टीमें भिड़ीं. फिर भारत ने 6 विकेट से पटखनी दी. इसके बाद फाइनल में फिर भारत ने 5 विकेट से मैच जीत लिया.

क्यों नहीं मिली भारत को ट्रॉफी?

फाइनल के बाद पूरा विवाद एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नक़वी के इर्द-गिर्द घूमता रहा. भारत ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन नक़वी ने ट्रॉफी देने के बजाय माहौल बिगाड़ने पर ज़्यादा ध्यान दिया. भारतीय खिलाड़ियों ने साफ़ कर दिया कि वे उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे. इसके बाद अजीब स्थिति बनी.

घटनाक्रम की टाइमलाइन

1. विजयी पल: भारत ने आख़िरी ओवर में 147 रन का लक्ष्य हासिल किया. रिंकू सिंह ने फिनिश किया, तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए. पाकिस्तान खिलाड़ी मायूस होकर ड्रेसिंग रूम चले गए.

2. पाकिस्तान का लॉक-इन: लगभग एक घंटे तक भारतीय खिलाड़ी और कोच इंटरव्यू देते रहे, लेकिन पाकिस्तान टीम बाहर नहीं आई और प्रेजेंटेशन में देरी होती रही.

3. भारत का स्टैंड: भारत चाहता था कि ट्रॉफी यूएई के खालिद अल जरूनी दें, लेकिन एसीसी ने यह नामंजूर कर दिया. वजह थी नक़वी का पहले किया गया आपत्तिजनक राजनीतिक ट्वीट.

4. नक़वी का आगमन, हूटिंग शुरू: जब एसीसी चीफ नक़वी मैदान पर आए तो दर्शकों ने जोरदार हूटिंग की और "भारत माता की जय" के नारे लगे.

5. मेडल विवाद: नक़वी ने पाकिस्तान को रनर-अप मेडल देने से इनकार कर दिया. तब बांग्लादेश बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने मेडल दिए. नक़वी ने सिर्फ एक चेक कप्तान सलमान अली आगा को थमाया, जिसे उन्होंने गुस्से में फेंक दिया.

6. कमेंटेटर साइमन डूल को कहा गया कि भारतीय टीम आज मेडल नहीं लेगी. कुछ ही देर में नक़वी और एसीसी अधिकारी असली ट्रॉफी लेकर मैदान छोड़ गए.

7. ग्राउंड्समैन दो बार "चैंपियंस" बोर्ड लेकर आए, पर हर बार हटवा दिया गया. हार्दिक पांड्या सबसे पहले मंच पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे, फिर पूरी टीम जुड़ गई. सूर्यकुमार यादव ने बताया कि “चैंपियंस बोर्ड” हमारे सामने हटाया गया.

8. भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ उठाकर **इनविजिबल ट्रॉफी** पकड़ने का नाटक किया और सोशल मीडिया पर फोटो डालीं, साथ में ट्रॉफी इमोजी भी लगाए.

9. मैच के बाद बयानबाज़ी: सूर्यकुमार यादव ने एसीसी पर निशाना साधा और कहा– 'मैंने कभी नहीं देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी ही न दी जाए.' उन्होंने अपनी पूरी एशिया कप फीस भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित की. बाद में पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा ने पलटकर कहा कि भारत ने खेल का सम्मान नहीं किया.

10. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस पूरे वाकये पर हैरानी जताई और कहा कि वो नवंबर में होने वाली आईसीसी कॉन्फ्रेंस में नकवी के इस हरकत का मुद्दा उठाएंगे.

