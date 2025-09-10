IND vs UAE: 'इधर मत देखो...', टॉस के वक्त सूर्यकुमार यादव ने यूएई कप्तान के लिए मजे

एशिया कप 2025 में आज टीम इंडिया और यूएई के बीच मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमें करीब 9 साल बाद भिड़ रही हैं. इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. लेकिन टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक मजाकिया अंदाज वायरल हो रहा है.
दरअसल, सूर्या को जब टॉस के लिए सिक्का उछालने के लिए दिया गया तो उन्होंने पास में खड़े यूएई कप्तान मुहम्मद वसीम से कहा कि इधर मत देखो. ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे. इस मैच के लिए सूर्या ने प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को मौका दिया है, जबकि तिलक वर्मा भी टीम में है. जितेश और रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला है. अर्शदीप भी प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. जबकि बुमराह की भी वापसी हुई है.
बता दें कि संजू सैमसम के प्लेइंग इलेवन में होने को लेकर कई सवाल उठ रहे थे. संजू ने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 51 रन बनाए हैं, उससे पहले ही 5 मैचों में 3 शतक बनाए और 2 बार वो 0 पर भी आउट हुए. लेकिन उन्हें अगले साल होने वाले विश्वकप को ध्यान में रखते हुए तरजीह दी गई है.
भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.
पहली बार एशिया कप में आठ टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं. दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमों को सुपर-4 स्टेज में जगह बनाने का मौका मिलेगा. सुपर-चार राउंड में टॉप पर जो दो टीम्स रहेंगी, उनके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.
भारत का पूरा स्क्वॉडः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.
संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.