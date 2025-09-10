scorecardresearch
 

IND vs UAE: भारत की प्लेइंग11 से रिंकू-जितेश OUT, संजू को मौका, यहां देखें खिलाड़ियों की लिस्ट

भारत और यूएई के बीच एशिया कप 2025 का दूसरा टी20 मैच दुबई में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत प्रबल दावेदार है. इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन काफी दिलचस्प है.

यूएई के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग11 का हुआ ऐलान.
एशिया कप 2025 का दूसरा मैच आज भारत और यूएई के बीच दुबई में खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यूएई की टीम पहले बैटिंग करेगी. दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन काफी दिलचस्प है. सूर्या ने प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को मौका दिया है, जबकि तिलक वर्मा भी टीम में है. जितेश और रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला है. अर्शदीप भी प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. बता दें कि संजू ने प‍िछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 51 रन बनाए हैं, उससे पहले ही 5 मैचों में 3 शतक बनाए और 2 बार वो 0 पर भी आउट हुए.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह.

पहली बार एशिया कप में आठ टीमें भाग लेने जा रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें हैं. दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो-दो टीमों को सुपर-4 स्टेज में जगह बनाने का मौका मिलेगा. सुपर-चार राउंड में टॉप पर जो दो टीम्स रहेंगी, उनके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

कहां देख पाएंगे मुकाबले?

एशिया कप 2025 के सभी मैचों का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और उसके वेबसाइट पर भी एशिया कप मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. एशिया कप में इस बार कुल 19 मुकाबले खेले जाने हैं. इनमें से 18 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे. केवल 15 सितंबर को यूएई vs ओमान के बीच होने वाला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे स्टार्ट होगा.

भारत का पूरा स्क्वॉडः भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.

