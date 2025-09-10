scorecardresearch
 

IND vs UAE LIVE: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

IND vs UAE LIVE: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की आज पहली भिड़ंत हो रही है. सामने है यूएई की टीम. ये मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

एशिया कप में आज टीम इंडिया की टक्कर यूएई से (Photo: Getty)
एशिया कप में आज टीम इंडिया की टक्कर यूएई से (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की आज पहली भिड़ंत हो रही है. सामने है यूएई की टीम. ये मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यूएई की टीम पहले बैटिंग करेगी.

भारत इस मैच से विजयी आगाज करना चाहेगा, जबकि यूएई की टीम भारत जैसी बड़ी टीम को हराकर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी. इस मुकाबले की लाइव अपडेट के लिए नीचे दिए गए लिंक को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

भारत का पूरा स्क्वॉडः भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान, मुहम्मद फारूक और मुहम्मद जवादुल्लाह.

---- समाप्त ----
