'मोहस‍िन नकवी, आस‍िम मुनीर करें ओपन‍िंग तभी जीतेगा पाक‍िस्तान...', जेल में बैठे इमरान खान ने कसा तंज

भारत से एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने PCB और उसके प्रमुख मोहसिन नकवी पर तीखा तंज कसा. जेल में बंद इमरान ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ तभी भारत को हरा सकता है जब नकवी और आर्मी चीफ आस‍िम मुनीर ओपनिंग करने उतरें.

पाकिस्तान की हार पर इमरान खान का करारा व्यंग्य... (Photo, Getty)
पाकिस्तान की हार पर इमरान खान का करारा व्यंग्य... (Photo, Getty)

एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ एक और हार ने पाकिस्तान क्रिकेट को गहरे संकट में डाल दिया है. इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप विजेता इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और उसके प्रमुख मोहसिन नकवी पर करारा हमला बोला. जेल में बंद इमरान ने तंज कसा कि पाकिस्तान भारत को तभी हरा सकता है, जब PCB चीफ मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसीम मुनीर ओपनिंग करने मैदान पर उतरें.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सुपर-4 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी पारी खेली और 172 रनों के लक्ष्य को 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने अभिषेक और शुभमन गिल को खूब छेड़ा, लेकिन दोनों गेंद से असर नहीं दिखा पाए और भारत आराम से जीत की ओर बढ़ गया.

'नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया'

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इमरान की बहन अलीमा खान ने पत्रकारों को यह बयान बताया. इमरान ने आगे यह भी कहा कि पाकिस्तान तभी जीत सकता है अगर पूर्व चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चुनाव आयोग प्रमुख सिकंदर सुल्तान राजा ऑन-फील्ड अंपायर हों. वहीं थर्ड अंपायर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हों.

Asim Munir (C) and Mohsin Naqvi.
इसी साल PSL के एक मैच के दौरान आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी की जोड़ी. (Photo, Getty) 

इमरान खान लगातार मोहसिन नकवी पर निशाना साधते रहे हैं. उनका कहना है कि नकवी ने अयोग्यता और भाई-भतीजावाद से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है. 72 साल के इमरान ने आसीम मुनीर पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने 2024 के आम चुनावों में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का जनादेश चुराया. इमरान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद हैं.

मोहसिन नकवी पर सवाल

एशिया कप 2025 की शुरुआत से ही PCB और ACC के प्रमुख मोहसिन नकवी विवादों में हैं. जब भारत ने पाकिस्तान से ग्रुप मैच के बाद हाथ मिलाने से इनकार किया तो PCB ने ICC से इसकी शिकायत कर दी और अंपायर एंडी पायक्रॉफ्ट पर पक्षपात का आरोप लगाया.

PCB ने यहां तक धमकी दी कि अगर पायक्रॉफ्ट को हटाया नहीं गया तो वह एशिया कप से बाहर हो जाएंगे. लेकिन ICC ने कोई ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान को भी बहिष्कार का रास्ता नहीं अपनाना पड़ा.

ध्यान देने वाली बात यह है कि नकवी मौजूदा पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री भी हैं. वहीं, पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में कई बार नियमों की अनदेखी की, जैसे दो मौकों पर प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया.

अब पाकिस्तान का अगला मुकाबला श्रीलंका से होना है, जो मंगलवार (23 सितंबर) को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच लगभग ‘करो या मरो’ जैसा होगा.

---- समाप्त ----
